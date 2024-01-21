中一生拉櫈整蠱　累女同學撞至顱腦損傷　不服賠償額提上訴結果…

手多多隨時連累同學一生！廣州1名中一男生因為貪玩，趁女同場學起身時拉開其椅子，導致她「坐空櫈」摔落地，後腦撞到椅子上，倒地不動2分鐘後送到醫療室。女同學其後確認是顱腦外傷、視物模糊、雙目視神經挫傷等，其中視力急降，雖然後來會恢復，但不會完全復原。不過，男生父母認為她的眼睛問題和兒子行為沒有因果關係，雙方賠償問題談不攏，女生父母一氣下告上法院。法官判男生及父母要賠償10多萬人民幣後，他們不服上訴，但最終被二審法官駁回。



廣州中一男生偷偷拉開女同學的椅子，導致對方摔倒重傷。（影片截圖）

內媒報道，事發於2021年9月，女生思思（化名）當時就讀廣州某中學的一年級，據事發當日課室閉路電視畫面，思思於午休時起身和前座同學聊天。男同學小杰（化名）路過思思位置時，靜悄悄往後拉開其椅子後走開，思思坐下時重摔地上，後腦撞上椅子倒地不起，小杰嚇一嚇才回頭查看。

同學們和巡經的老師馬上將思思送去醫務室並通知家長。思思受傷去出現嘔吐及頸痛等情況，家長到場將她送院。初時醫院以為是普通外傷，思思之後如常上課，但她身體仍感不適，眼睛痛之餘，專注看着黑板會流淚，而且會連住後腦一起疼痛。

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思思再度送院，醫生發現她視神經挫傷，視力會急劇下降，一度降至0.04至0.05水平，後來有所恢復，但不可能完全復原。思思主要徵狀是頭、眼及頸痛等，專家會診後認為她是顱腦外傷、視物模糊、雙目視神經挫傷等，最嚴重的是手痛，她痛到連字都寫不到，需休學1年，還要重讀中一。

原本小杰父母願配合支付思思的醫療費，但後來小杰父母認為思思的眼睛問題和其兒子行為沒有因果關係，和思思父母及學校協商賠償問題未達成共識。思思父母將小杰及其父母告上法院，就醫療、住院、精神撫慰金等索償。

思思一方認為，他們開學時有辦軍訓，她在其中表現優異，證明其傷前身體正常，也不用戴眼鏡。現場閉路電視畫面紀錄了她受傷過程，她有2分鐘時間倒地無法動彈。思思入院初期的病情診斷不嚴重，後來才確診是顱腦外傷、視物模糊、雙目視神經挫傷等，專家會診後認為這種仰倒碰撞會傷害神經系統。

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法院認為，小杰12歲已有一定認知能力，他拉椅子時已預計到對方會坐空和摔倒，他有明顯過錯，但其責任會由父母承擔，判賠償10多萬人民幣，需自判決生效起計10日內支付。法院指學校有做好管理職責，事發後也即時通知家長，認為沒有賠償責任。小杰父母不服上訴。

案件再度受審，但二審法官認為診斷證書已說明思思的情況是該次挫傷造成，思思因此事休學1年，還要重讀中一，對其身心健康影響很大，她還要經常去覆診，父母要更留心照顧，判定賠償金額合理，駁回上訴維持原判。

（綜合）