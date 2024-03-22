一位兩坐！女子搭港鐵坐友人大髀　乘客公審斥阻人　網民反應兩極

在繁忙時間，想在港鐵車廂找到空座位可謂難上加難。最近有港鐵乘客就在社交平台上傳照片，公審同車廂內的2名女子，1人坐在卡座的中間位置，另一女子則坐在其大髀上。樓主批評其中1人的右手及其手袋阻礙了旁邊女乘客，而帖文亦掀起大批網民討論，有人認為相關2名女子欠公德心和禮儀，「企一陣會死？」、「真係好核突」，有人則指樓主小題大做，「其實佢又冇阻到其他人，有咩問題呢？」、「咁都要公審」。



樓主上傳的照片顯示有2名女子，其中黃衣女子坐在卡座的中間位置，另一灰衣女子則直接坐在其大腿上。（facebook圖片）

樓主在facebook群組「香港交通及突發事故報料區」發文並上傳照片，稱事發於港鐵港島線列車，而照片則顯示有2名女子，其中黃衣女子坐在卡座的中間位置，另一灰衣女子則直接坐在其大腿上，形成「女疊女」的畫面；而當時她們的左右兩方，均坐着其他女乘客。

帖文一出，大批網民紛紛討論相關2名女乘客的做法是否有問題，有部份人認為她們已影響其他乘客，「有返啲禮儀唔該」、「自己唔尷尬，尷尬嘅係人哋」、「睇下隻腳已經阻到人哋啦」、「肉酸」、「面斥不雅，𠵱四隻字而家都好少聽到」、「其實唔使拗，座位有人數限制」。

樓主後來留言補充，表示黃衣女子的手及其手袋，導致右邊的女乘客只餘下一半位置，「話冇阻到人嗰啲唔該收X，後面條X婆隻X手同個X袋搞到右邊個女人得一半位坐」。（facebook圖片）

不過，也有人反斥樓主胡亂網上公審他人，「2個疊起有乜好影啫，3個疊起先開始影上嚟啊嘛」、「影響唔到別人的話，應該無問題啊」、「咁都要公審」、「我有時都咁」、「小題大做！有問題嗎？」；惟樓主後來再留言反擊，表示黃衣女子的手及其手袋，導致右邊的女乘客只餘下一半位置，「話冇阻到人嗰啲唔該收X，後面條X婆隻X手同個X袋搞到右邊個女人得一半位坐」。