高難度違泊！農夫車「超誇張角度」泊斜坡　網民：上落車都驚拗柴

這是需要膽色與技術的「自創車位」嗎？網上近日流傳一組照片，有網民發現有農夫車在斜坡上違例泊車，而令人最吃驚的是，車輛竟以驚人的角度停泊在混凝土斜坡之上。有網民看完照片高呼「好誇張」，「上落車都驚拗柴」、「上去抄牌分分鐘工傷」，還有網民笑車主當自己在玩電子遊戲GTA，笑稱「我GTA不嬲都係咁泊嘅，有咩問題」。



網上流傳照片，指有汽車違例停泊在混凝土斜坡之上。（「馬路的事討論區」FB圖片）

該網民在facebook群組「馬路的事討論區」發帖並上傳多張照片，指發現有汽車疑似連犯2條規例，先違反「禁止汽車駛入」路標進入稍隱秘的小路，再違例停泊在小路盡頭的斜坡上。從圖片可見，該條小路入口處有豎立「禁止汽車駛入」告示牌，小路中尚有另1輛黑色車，而該輛黑色福特四驅「農夫車」則以驚人的斜角泊在頗為陡峭的斜坡上，旁邊有1條通往山坡的樓梯。

1輛黑色福特四驅農夫車以驚人角度泊在斜坡上，引起網民討論。（「馬路的事討論區」FB圖片）

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照片引起網民熱議，有眼利網民指拍攝地點應為深水埗大坑東，「大坑東棠蔭街」、「大坑東球場後面」。另外，有不少網民對於車主將車泊在斜坡上感到震驚，「上落車都驚拗柴」、「上去抄牌分分鐘工傷」，亦有人擔心汽車溜後引起危險，「要報警拖走佢」，及批評車主「係咪以為唔泊路邊就唔使抄牌」、「有錢買車，又唔捨得畀錢泊車」。

有網民就指該車款主打能應付崎嶇地形，笑言「唔咁泊，買呢款車嚟托麽？」、「係咪賣緊廣告」，還有網民笑車主當自己在玩電子遊戲GTA，笑稱「以為玩緊GTA」、「我GTA不嬲都係咁泊嘅，有咩問題」、「買架潛水車，泊係水底到咪得囉」。不過，有部份網民卻指責樓主「多事」，認為車主未有阻礙他人，樓主就反駁表示車主涉嫌違泊，「你覺得佢可以咁泊喺個護土斜坡度㗎咩？陣間影響埋個斜坡結構冧山泥係咪你賠？」。

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