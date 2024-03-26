持雪糕想打卡！海鷗從天而降擘大口偷食　網笑：感謝大自然饋贈

唔遲又唔早，時間啱啱好！不時會聽到海鷗偷吃人類食物事件，較早前日本就有網民分享親身經歷，表示當天購買了1支雪糕，想要「打卡」之時，1隻海鷗突然從天而降，直接張開嘴巴，大口咬雪糕，剛好拍下神奇一幕。有網民同情樓主遭遇，「好慘啊，剩下的也不能吃了」，又建議這樣還擊「考慮以後買各種奇怪味道的食物等海鷗咬一口」。



日本有網友購買雪糕後，打算拍照當下，卻被從天而降的海鷗偷吃掉。（X圖片）

有日本網民在X（前稱Twitter）帳號「Gekikawa_Dbts」分享事件，事緣他在某景區購買了1支雪糕，因為不是新聞經常報道會被海鷗偷吃的三文治、漢堡或薯條等食物，所以他毫無戒備，持雪糕配風景打卡。不料他按下快門瞬間，天空中突然飛來「不速之客」。

圖片所示，樓主前方是一片海景，他左手拿着雪糕「打卡」之際，海鷗從天而降張開大嘴巴咬雪糕，讓他很無奈。

網民都對海鷗公然「搶食」感震驚，「牠怎麼連冰淇淋也要吃啊！」、「孩子是真餓了」、「好慘啊，剩下的也不能吃了」、「考慮以後買各種奇怪味道的食物等海鷗咬一口」；亦有人笑稱「海鷗：『走啊，去碼頭搞點冰淇淋吃』」、「海鷗：『今天也是自助餐～』」、「感謝大自然的饋贈，阿門」。