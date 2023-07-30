海鷗突張嘴一啖鯨吞小松鼠　進食畫面網絡瘋傳　網民：R.I.P.

海鷗經常搶走遊客的食物，沒想到牠們也會吃這種東西。最近有一段影片在網路上瘋傳，一隻海鷗叼住路過的松鼠，目擊者本來以為是在玩耍，沒想到下秒海鷗竟一口吞掉松鼠，直擊影片吸引不少網友討論。



綜合外媒報導，Tiktok用戶「wildearth.12」日前上傳一段影片在網路上掀起熱議，一名觀光客在海邊拍到一隻海鷗叼住路過的松鼠，本來以為是跨物種的美好友誼，沒想到海鷗下秒竟然一口吞掉松鼠，而且松鼠還因為太大隻卡住喉嚨，但海鷗抖了幾下就把整隻松鼠光速生吞，恐怖的直擊影片讓在場民眾都看傻。（點圖放大逐格睇👇👇👇）

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網友留言表示「太恐怖了，海鷗竟然能吞下比自己身體還大的動物，松鼠R.I.P」、「其實海鷗很兇的，之前我也看過牠們吃很巨大的老鼠，完全不猶豫也是整隻生吞」、「以前海鷗只會跟人搶零食，現在牠們連小型哺乳類都吞，小型犬、兔子等牠們都不會放過」、「好噁心，以後不想餵海鷗吃鳥飼料或是薯條了」。

據悉，近年來動物學家發現海鷗有變得越來越兇暴的跡象，就連海中霸主鯨魚也都不放過照殺。在2022年時英國皇家防止虐待動物協會（SPCA）發言人就曾經表示，海鷗為了保護還不能正常飛行的幼鳥，可能會出現突然撲向人或其寵物的行為，因此造成不少小型犬被海鷗突然抓走的案例出現。在2019年英國德文郡（Devon）一隻芝娃娃吉斯莫（Gizmo）就真的被海鷗強行帶走當成食物，飼主目擊海鷗俯衝下來之後愛犬就被海鷗抓走越飛越遠，「我們再也看不見牠了」。

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