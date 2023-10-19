不是改圖！海鷗從嘴巴伸出觸手似足異形　專家揭真相：牠在吃美食

論目擊者心理陰影面積。最近網路上一段影片瘋傳，有網友在海邊拍攝風景時，意外拍到一隻海鷗嘴巴怪怪的，拉近一看嘴巴的部分竟伸出觸手像極了異形，恐怖的模樣吸引不少網友熱議。



最近在國外論壇Reddit上有一段影片瘋傳，一名網友「MOKSHA82」於日前上傳一段影片，日前他到海邊玩正在拍攝風景照，結果發現一隻海鷗怪怪的，拿起手機放大錄影發現不得了了，這隻海鷗的嘴巴伸出2、3隻紅色的吸盤觸手，海鷗卻一動也不動站在原地，放任奇怪觸手在嘴中扭動，恐怖的模樣像是被寄生的異形海鷗。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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影片在網路上瘋傳吸引超過百萬人觀看，網友留言表示「海鷗到底吃了什麼」、「海鷗一張嘴就變異形了」、「好恐怖，這海鷗該不會死了吧」。這部影片也吸引動物學家的注意，加拿大溫哥華史丹利公園生態學會（Stanley Park Ecological Society）的一名研究員赫林達（Dacyn Holinda）表示，海鷗嘴中冒出的觸手並非異形，而是一隻海星。

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赫林達指出，海鷗幾乎什麼都吃，牠們也會把海星當作食物，但實際上並不常吃，因為海星並不好消化，且在吞食的時候需要花費很大力氣，原因是因為海鷗沒有牙齒，吃東西都是靠吞嚥解決，對海鷗來說要完整吞食一隻海星需要花上一點技巧跟時間，所以除了餓到極點的海鷗之外，通常海鷗不會把海星當作主食吃掉。

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