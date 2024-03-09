車Cam片瘋傳｜黃大仙貨車疑直衝紅燈　持拐杖長者過緊馬路極驚險

駕駛時留意燈號是司機該做的事。近日1段車cam片（行車記錄儀影片）在網上流傳，1輛貨車駛經黃大仙竹園體育館對開馬路時涉嫌衝紅燈，當時正有數名市民過馬路，包括持拐杖的長者。幸好片主發現狀況即時響咹向行人示警，行人及時停在路中央，無人受傷；而貨車在駛過斑馬線後才停下。不少網民看完影片後都大罵貨車司機「離譜」，「對眼用嚟做咩㗎？」、「舉報佢啦」，亦有人讚揚片主響咹及時是「真英雄」，「片主抵讚」、「片主救人一命」。



日前，1輛貨車駛經黃大仙竹園體育館對開馬路時涉嫌衝紅燈，當時正有數名市民過馬路，包括持拐杖的長者。（FB影片截圖）

該段長約8秒的車cam片在Facebook多個交通群組流傳。從片中時間顯示，事發於3月4日下午約2時16分，地點應為黃大仙竹園道竹園體育館對開馬路。片中可見，當行人綠燈亮起後，有4名市民過馬路往體育館方向走去，其中包括1名持拐杖的婆婆及1名穿藍色羽絨衫、急步行走的長者。當他們行經片主車頭時，片主留意到右側行車線有1輛貨車並未停下而是急速衝紅燈，於是即時響咹向行人示警。

身穿羽絨服的長者聞聲即時在馬路中央停下，緊張地看向在眼前駛過的貨車；而攙扶着持拐杖婆婆的男子亦隨即拉着婆婆停下腳步，並伸手指着貨車司機大罵。而貨車在駛過斑馬線後才停下，行人亦開始繼續過馬路，影片至此結束。

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片段在網上引起極大迴響，不少網民都認為片中衝紅燈的司機非常過份，直呼「好離譜」，並建議片主舉報涉事司機，「對眼用嚟做咩㗎？紅咗燈好耐啦」、「都衝咗燈，依家停仲有咩意思」、「舉報佢啦，有晒車牌」。亦有網民指該處附近有社區中心等設施，「平時好多人行」、「好恐怖！呢到平時勁多老人家過馬路」。

另外有網民就讚揚片主「反應快」，指幸好有他及時響咹示警行人，「片主唔響咹隨時瞓低幾個，片主抵讚」、「片主救人一命」。有網民就建議行人也要留意路況，「依家過馬路就算係綠燈行得，都要望路面狀況」、「行路真係要帶眼」。

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