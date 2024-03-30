講明要$10豬肉　肉檔阿姐斬多5蚊促付錢　遇客人拒買追出店咁樣做

買餸要買得精明，除了格價，更要避免光顧無良商鋪。有網民近日於Facebook撰文大呻不快經歷，表示妻子在荃灣一豬肉檔欲買豬肉，因身上只剩下10元，於是向斬肉女店員表明只要10元豬肉，但對方卻斬了15元份量的肉，妻子當時多次解釋只能付10元，但女店員則堅持要客人照買，雙方爭持不下。最後妻子拒絕並走人，店員不但未有抱歉，反而追出鋪外大鬧對方：「冇錢就唔好學人買餸啦！」帖文亦引來不少網民熱討。



妻子拒絕並走人，女店員不但未有抱歉，反而追出鋪外大鬧對方：「冇錢就唔好學人買餸啦！」（Facebook群組「荃灣人」圖片）

該網民於facebook群組「荃灣人」撰文，表示妻子近日光顧荃灣河背街一超市的豬肉檔，因為當時已買了不少東西，身上只剩下10元，於是向負責斬肉的女店員表明只要10元的瘦肉。結果對方卻斬了15元份量的肉，更叫妻子不要介意買多一點，但妻子多番解釋只能夠付10元，女店員則繼續堅持：「優惠啲啦12蚊！」

樓主的妻子感到非常無奈，「重覆咗幾次真係得$10，佢不停咁樣重覆一樣嘅說話，又唔肯切少啲」，加上店舖的八達通付款機剛巧壞了，妻子最後決定不買，便離開店舖。女店員隨後追出店外，並向對方大鬧：「冇錢唔好學人買餸！返大陸買餸啦！」樓主指，他當時亦在場，見狀即保護妻子並反駁店員，「最後個豬肉婆知驚收晒聲，咁到底係恰女人仔，定係對件事？大家心知肚明 」。

樓主感到不忿，續稱：「真係好憎呢啲人，我講明要$10，妳一係就切少啲找錢畀我，點解係都要切多啲逼我買？唔買就要俾你鬧？仲要一切切咗$15即係多咗接近一半？」他又指之前已在同一店鋪買奇異果，大部份也變爛，或是果肉很酸，提醒網民切勿幫襯。

有網民力撐樓主，認為是女店員的態度問題，「依家好多鋪都係咁，成日叫人買多啲，賺吓賺吓等於一個人嘅人工」。（資料圖片）

帖文引來大批網民討論，但意見兩極，有網民力撐樓主，認為是女店員的態度問題，「一開始話唔斬咪乜事都冇」、「而家好多舖都係咁，成日叫人買多啲，賺吓賺吓等於一個人嘅人工」、「唔買咪唔買，仲要追出去鬧人，咩心態」、「博大霧諗住切多啲收多幾蚊，做生意就唔老實啦」。

但亦有網民反指是樓主兩夫婦的問題，「10蚊豬肉咁少點斬啊」、「你又係麻煩，要咁少就唔好買啦」、「切肉姐姐真好人，咁平都同你切，仲打八折」、「你要咁準就去超市買預先pack個啲啦，」、「畀我都唔想做你生意，淨係要10蚊」。

（Facebook群組「荃灣人」）