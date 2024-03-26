極品黑毛豬？超市冰鮮豬肉驚見大撮黑毛　網民嚇親：見到都唔開胃

一般市面出售的豬肉都會先處理去毛，但近日有網民就表示在超市見到冰鮮肉貨架上，有未完全處理黑色豬毛的豬肉，笑稱是罕見「極品黑毛豬」。有網民稱雖然看不出豬肉產地，但的確能看出該份豬肉來自1隻黑色毛的豬，笑言樓主所講「黑毛豬」並無不對。不過，也有網民覺得該份豬肉與平日所見已去毛的模樣不同，覺得「核突」、「見到都唔開胃」、「好恐怖」。



有網民在超市冰鮮肉貨架上見到有未處理黑色豬毛的豬肉，笑稱是罕見「極品黑毛豬」。（FB圖片）

有網民在facebook群組「飲食黑店大全（全港食店質素/價錢/服務關注組）」發帖，稱於某超級市場的肉類貨架上發現1包豬肉與平日所見甚為不同。從照片可見，豬肉貨架最底有1包豬肉，豬皮上留有大量黑色豬毛未有處理，而保鮮紙包裝外面並未貼上價錢標籤；另一張照片則可見有職員正整理貨架，而該份連着黑毛的豬肉被單獨置於貨架底部。樓主拍下照片並上傳帖文，笑言「係咪傳說中嘅『黑毛豬』？」。

另1張照片見到有職員正在執拾貨架。（FB圖片）

照片引起網民爆笑，同意是貨真價實有黑毛的豬，笑言「極品黑毛豬」，甚至有想像力豐富的網民指黑色的豬毛看起來像是人的頭髮，笑稱是「地中海豬」。但亦有人表示「核突」，稱「見到都唔開胃」、「好恐怖」。不過，有網民就表示不需過於驚慌，「原材料係咁」、「山上面大把」。

（facebook）