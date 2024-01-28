西環現派揮春黨？內地女街市派揮春索$XX利市　遇兇狠檔主咁敗走

龍年快到，繼「借錢黨」、「請食飯黨」後，西環出現「派揮春黨」？有女街坊於地區群組發相發文，指有「着到靚一靚嘅」內地女到石塘咀街市逐個檔口派發揮春，然後叫人支付至少20元利市，直斥「勁過香港黑社（會）！」。樓主表示自已一直由1樓尾隨該內地女到2樓，「一路笑住㗎，扮無知」，而起初有檔主不知就裏接過揮春，但內地女一要求付款，檔主即時爆氣反擊令內地女敗走。

帖文引來網民熱議，大讚「做得好」，又批評相關內地女行為，「而家勒索呀？」、「黑社會收陀地咁款，報警啦」。另有網民笑言，「封張紅紙畀佢，寫住『回頭是岸』！」。



有女街坊於地區群組發相發文，指有「着到靚一靚嘅」內地女到石塘咀街市逐個檔口派發揮春，然後叫人支付至少20元利市。（Facebook群組「西環變幻時」）

有女街坊於Facebook群組「西環變幻時」發布多張相片，指有「着到靚一靚嘅」內地女拿着一疊揮春，於石塘咀街市1樓逐個檔口派揮春，之後要求支付20元起利市，直斥「犀利，勁過香港黑社（會）！」。

從相片見到，該內地女挽着1個大膠袋，手上拿着1疊揮春，正向檔主派發。

該內地女挽着1個大膠袋，手上拿着1疊揮春，正向檔主派發。（Facebook群組「西環變幻時」）

樓主表示，她由1樓尾隨對方到2樓，「一路笑住㗎，扮無知啊……佢見我影佢相就冇行埋去海鮮檔嗰邊囉」，而起初有檔主不虞有詐接過揮春，惟當內地女要求付款時，檔主即時爆氣反擊，「畀返（揮春）佢鬧佢囉」，令內地女敗走。樓主補充，她已知會街市店舖，也有建議報警處理。

帖文引來網民、街坊熱議，大讚「做得好」，又批評相關內地女行為，「剛才見到商場都係賣十蚊張咋」、「畀我就拎掃巴掃佢」、「封張紅紙畀佢，寫住『回頭是岸』！」。也有網民指類似手法早已出現，「其實不嬲都有呢啲嘅，不過好少會問人攞幾錢起嘅利市」。