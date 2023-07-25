呃秤？楊屋道街市海鮮檔賣蝦　連水入袋磅　港女要求倒水遭咁對待

去街市買海鮮當然想買到生猛又足秤的靚貨！有網民稱上周一（7月17日）8號風球信號取消後，便到荃灣楊屋道街市買餸，其間於1個海鮮檔打算購買新鮮蝦，不過她留意到店員將蝦連水一同「鏟晒入袋」秤重，於是開聲要求對方倒水重新磅重。沒料店員竟突然發難，不但兇惡地盯住樓主，更將蝦倒回盤中，其後更明言拒賣，令她相當氣憤。不少網民看過帖文也同情樓主經歷，更有街坊認出涉事店舖，稱也曾有其他人有不愉快經歷。



有網民到荃灣楊屋道街市買餸，留意到店員將蝦連水一同「鏟晒入袋」秤重，於是開聲要求對方倒水重新磅重，沒料店員竟突然發難拒賣。（fb「荃灣人」圖片）

該網民發文大呻買海鮮的不快經歷，稱上周三（19日）趁颱風「泰利」遂漸遠離本港、天文台「落波」取消8號風球信號後，便駕車到荃灣楊屋道街市「即興望下有無海鮮抵食」。她指當日「得幾檔有開」，行經其中一檔時打算購入標價每斤45元的新鮮蝦，「同阿姐講秤1斤」。

樓主形容，店員「好用力咁連蝦帶水鏟晒入袋即刻秤重，目測袋入面最少三分一係水」，她頓時發現「唔對路」，便開聲要求對方「應該倒一倒水再秤」。沒料店員「阿姐」竟發難，「牛咁大對眼惡狠狠」盯着樓主，再將所有蝦倒回盆中，「好唔客氣咁同我講：『無得揀，係唔倒水吖！』」。

樓主當下雖感不滿，仍平靜回應稱「我無揀，妳𢳂咁多水入去，應該倒返出嚟再秤」。這時有其他客人行經檔口，「阿姐」顧着招呼客人，樓主遂站於旁邊等候，以為對方會再次為她秤蝦，但阿姐見狀卻繼續惡言相向，甚至拒絕與她交易，直斥：「做咩啊？無啊！唔賣吖！」

無故遭受惡待的樓主未有與「阿姐」當場對罵，而且立即到其他魚檔選購海鮮。（fb「荃灣人」圖片）

無故遭受惡待的樓主未有與「阿姐」當場對罵，而且立即到其他魚檔選購海鮮，「我係黑面過佢，所以佢唔敢發火。我去後面檔買完2斤蝦返去再影相，企正喺面前影，佢哋互相望，但唔敢出聲」。她事後狠批涉事魚檔做生意不老實，「賣得平，唔代表可以無限搵客笨。合理的，幾貴都值得；不合理的，幾平都唔會留得住個客。第一次幫襯，可能阿姐好生意過頭，多個我呢啲『cheap』客唔多，少個更好極」。

網民看過帖文也同情樓主遭遇，「喺香港消費要睇面色，香港沒落了」、「拍住片，連水照買，再拎去公正磅度倒水秤，秤完報食環。用$45，告佢唔入，煩佢都好」。

亦有街坊分享在該店購買海鮮的經歷，「我都試過俾佢倒返啲蝦出嚟唔賣，佢𢳂啲蝦入袋話隻隻生猛，我屋企人喺側邊講咗一句，咁多隻都死嘅，佢即刻上晒頭，好惡咁倒返晒出嚟」、「打邊爐買過貝類一次，半袋水嚟，以後唔幫襯」、「呢間嘢俾人投訴過好多次啦，都唔明點解仲可以生存到」。