Tesla入停車場突後退　女保安驚呼拍心口　後方司機爆粗︰X！嚇死

駕駛期間時刻保持專注，但並非所有司機都做到。網上流傳1條「車Cam」影片，可見Tesla私家車等候開閘進入停車場，但車燈顯示司機換了後波，換言之司機只要鬆開煞車踏板，Tesla私家車就會後退，而當閘門打開時，司機沒有換檔直接「畀油」，Tesla私家車隨即後退，嚇到旁邊女保安員立即雙手擺前，驚叫「小心睇車」，後方私家車司機連嘩兩聲，幸好對方及時煞車沒有碰撞，Tesla私家車繼而駛前進入停車場，女保安員輕拍心口定驚，後方司機爆粗笑批「X你！嚇死我！痴線！」，網民笑言「前後上下左右忠奸不分咁X樣，個牌你點考的？」、「見到後波燈，應該砵佢一下啦」、「好在阿姐用原力擋住咗㗎車」。



Tesla等候開閘進入停車場，後方左邊車燈顯示司機換了後波，當時有一名女保安員走近視察車輛出入。（instagram帳戶「car_cam_king」影片截圖）

涉事影片長約16秒，被上載至instagram帳戶「car_cam_king」。據片段所示，當時所有車輛都要上斜等候開閘，才能進入停車場，片中Tesla私家車也不例外，尾隨則有另一輛私家車。片中可見，Tesla後方左邊車燈顯示司機換了後波，但所有人都沒有留意，此時，1名女保安員走近視察車輛出入，開閘之際，Tesla隨即倒車，女保安員立即雙手放前，驚叫「小心睇車」，後方司機亦連嘩兩聲。

後方司機一邊駛前，一邊爆粗笑批「X你！嚇死我！痴線！」。（instagram帳戶「car_cam_king」影片截圖）

慶幸Tesla司機及時煞車，沒有和後方私家車發生碰撞，沒有釀成財物損失或傷亡，Tesla司機換檔，顯示後波的後方左邊車燈隨即熄滅，Tesla繼而駛前進入停車場，保安員輕拍胸口，相信用作定驚，後方司機一邊駛前，一邊爆粗笑批「X你！嚇死我！黐線！」。

多名網民笑言「諗唔明…由停車到再開車，點解會入錯後波？」、「着後波燈重唔呠佢？」、「可能係阿姐把聲太靚，令佢放低咗攬炒呢條不歸路」。

（instagram帳戶「car_cam_king」）