讀幼稚園請假去旅行！父母貪淡季平帶仔女玩　網民1理由唔認同？

幼稚園學生請假去旅行究竟有無問題？日前有港男發文，表示朋友幫子女向幼稚園請假，放便一家人去台灣旅行，他感驚訝並問父母和2位已婚妹妹的意見，妹妹們認為亂請假會影響子女學業。網民笑言樓主的妹妹過度緊張，因為幼稚園學習上很輕鬆，而旅行可能為小朋友增廣見聞，但部份人覺得家長應以身作則，不應為遷就家庭旅行要向學校說謊，「身教比任何嘢重要」、「為旅行去請假係無責任心」。



有網民發文表示朋友幫子女向幼稚園請假，方便一家人去旅行。（示意圖 /GettyImages）

樓主在香港討論區以「父母幫子女請假去旅行」為題發帖，表示朋友幫子女向幼稚園請假去台灣旅行。他詢問父母後，兩老認為小孩升小學前請假去旅行問題不大，惟2位已婚妹妹不認同做法，覺得會影響小孩學業。

樓主後來補充，朋友在學期中途請假，「只不過貪呢段時間淡季，機票及酒店都平」。有網民批評樓主妹妹「戇 X」，認為幼稚園無學業可言，老師不會刻意追問學生為何缺席，「返少幾日驚佢學唔識自己揸筷子食飯？」、「幼稚園只不過係你哋班人嘅託兒所啫」。相反，去旅行可幫小朋友增廣見聞，「學習並唔只局限於書本，只要做任何事都認真去做就必定有所得益」。

網民認為父母應多帶子女外出見識世界，學習並非局限於書本。（示意圖 /GettyImages）

不過部份網民認為，家長為方便去旅行而請假，難免要向學校說謊，可能會建立壞榜樣，「呢個唔係學唔學到嘢問題，為旅行去請假係無責任心，好多嘢從小教導，身教比任何嘢重要」、「我啲仔女從來唔會亂請假，真係有病、特別事才請，𠵱家佢哋做人做事非常有分寸」。

（香港討論區）