靠樣搵食？港男揭「公司因外型請我」　知內情慘呻自信全失想辭職

你的樣子如何，你的命運也必如何？獲公司聘請除了實力，甚至要「靠樣」！有港男近日於討論區發文，表示剛進新公司工作不久，有次與高層吃飯，對方竟直言獲聘請的原因是因為其髮型合符老細要求，港男感到無奈又氣憤，大呻想辭職。不過網民紛紛向他打氣，「咁都係實力一種」、「咁仲好，唔使驚會畀人炒」。



樓主與高層吃午飯時，對方竟告訴他真正獲聘請的原因，竟是與樓主的髮型有關。(《 國產零零漆》劇照）

該港男於連登討論區以「我無意中發現咗公司係因為我外型請我」為題撰文，表示回想於面試當日，新公司HR已即主動表示他已獲聘請，樓主一直以為是因為面試表現不俗，加上新公司提出的待遇非常吸引，於是簽約成為新公司員工。

直至近日，樓主與高層吃午飯時，對方竟告訴他真正獲聘請的原因，竟是與樓主的髮型有關。該高層解釋，原來老闆一直介意自己頭髮少，於是對聘請男同事有一標準，「所以請男人一定要請頭髮疏過佢，去凸顯番佢唔係甩頭髮」。高層續指，他們已找人找了一段時間，直至樓主出現，於是才獲聘請。

樓主坦言當刻自信心喪失，又感到氣憤，「我而家好offended（被冒犯）係咪應該發脾氣走人」。帖文引來不少網民討論，他們認為不應衝動，又提供了不少搞笑建議「努力工作，到你做咗高層就可以請個頭髮比你更少嘅下屬」、「腦細like 你仲唔做刷鞋仔上位？」、「你剃光頭咪突顯返佢頭髮稀疏」、「買返個假髮戴返工」、「憑實力少頭髮做乜唔做？」、「靠樣搵食喎，聽到都爽」。

（連登討論區）