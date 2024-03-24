正宗大膽車？「無牌」私家車尾隨警車　網民：博拉？　猜原因是…

眼前有警察都敢公然犯法？網上近日流傳1段短片，有人拍到一輛黑色七人車於馬路上行駛時，車尾未有掛上車牌，已觸犯法例，更觸目的是，司機一直跟着前方1輛警車行駛，令網民甚為驚訝，笑問是否「博拉」。網民猜測車牌是在行駛過程中掉下，司機未有發現，「可能無心啫」。



網上近日流傳一段短片，有人拍到一輛黑色七人車於馬路上行駛時，車尾未有掛上車牌，已觸犯法例，司機更一直跟着前方一輛警車行駛。（fb群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

有網民於facebook群組「車cam L（香港群組）」發文上載短片，可見該輛車尾未有掛上車牌的七人車，一直跟着前方的警車行駛。有網民笑言，「愈危險嘅地方愈安全」，亦有網民認為司機並非有心，猜測在行駛過程中，車尾的車牌掉下，司機未有發現，才「揸大膽車」跟着警車車尾，「膠紙甩咗唔出奇，未必有心，你咁得閒影，咪行埋去提下人囉」。有網民指，「阿Sir都唔理嗰吓先好嘢」。不過根據影片，七人車一直在警車後方，故警員未有察覺其車尾未有掛上車牌也不足為奇。

根據香港法例第374章《道路交通條例》 ，所有車輛必須登記及領牌，方可在道路上行駛或使用。根據第374E章《道路交通(車輛登記及領牌)規例》，如汽車沒有展示配予該車輛的登記號碼，則任何人不得駕駛或使用，或容許或允許他人駕駛或使用該車輛。任何人無合理辯解而違反上述規定，即屬犯罪，可被罰款2,000元。