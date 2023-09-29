Tesla疑多次無掛車牌駕駛　網民：報1823都唔得　1張圖惹熱議

無掛車牌駕駛？日前有司機於路上看見有私家車車尾竟然沒有掛上車牌，感嘆「（報）1823都唔得」。帖文惹來網民討論，有人揶揄涉事司機「大地任佢行」，「無敵」、「衝燈都唔使驚」，兼貼出圖片表示曾於路上遇見相似私家車，質疑對方是「慣犯」。不過及後有司機分享「車cam（行車記錄）」片段，見到疑似同一私家車前方其實掛有車牌，令網民風向逆轉，「會唔會一直甩咗自己都唔知？」。



有在路上行駛的Tesla私家車車尾沒有掛上車牌。（FB「車cam L（香港群組）」圖片）

該司機在facebook「車cam L（香港群組）」發布1張圖片，表示「（報）1823都唔得」。圖片所示，巴士後方有架黑色Tesla私家車，不過私家車後方未見掛上車牌。

有網民揶揄「大地任佢行」，「無敵」、「車牌號碼係零」、「衝燈都唔使驚」、「只有你諗唔到，無佢做唔到」、「佢應該有幾條片喺交通部」。有不少留言貼出圖片，指曾看見疑似同一架私家車無掛上車牌行駛，質疑是「慣犯」，「噚日見到，似係特登喎」、「呢部長期係咁」，故有人提議可致電999報案，「尾隨更新位置，直至有人接手」。

及後另有司機提供「車cam」片段，指疑似同一架私家車前方其實掛有車牌，令部份網民估計涉事司機或許並非故意，「會唔會一直甩咗自己都唔知？」、「根本黐唔實」。但有網民指出，「作為一個揸車嘅人，好難長時間唔行去車尾方向，或唔由車尾方向（行）返車（頭），自問我真係做唔到」。

（FB「車cam L（香港群組）」）