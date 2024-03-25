桃花癲！30歲女生對男醫生一見鍾情　狂追求到確診1種妄想精神病

突然愛上醫生可能是患病？早前有內地大學生豪言「全校女生都喜歡我」，卻被診斷患俗稱「桃花癲」；而河南日前有醫生分享，院內有30多歲女病人愛上他們的男醫生，這種桃花癲其實叫「鍾情妄想」，她經常打電話找主診男醫生，又為對方織毛衣和圍巾，更揚言要為對方而死，而這情況多發於春季。該醫生笑言，實際上各大精神科外表較出眾的男醫生，遇上同齡層病人時都特別容易「出事」。網民認為難以排除女生真的愛上了主診醫生，又指男醫生的顏值得到了其他同事認證。



女病人愛上主治男醫生，經常打電話，還要為他織圍巾。（示意圖／Getty Images）

較早前江蘇1名20歲大學生豪言「全校女生都喜歡我」，確認患上「桃花癲」引起熱議。河南中醫藥大學第一附屬醫院神經精神心理科副主任醫生張香芝分享個案，指「鍾情妄想」在精神科中算常見症狀，早前有化名張女士的30多歲女病人就對院內1名男醫生一見鍾情，「3天2頭要打電話噓寒問暖」，為醫生織毛衣、圍巾，揚言願為對方付出一切，「要為他願意死、願意掏心掏肺」。

結果，醫生診斷她同樣患了「鍾情妄想」精神病，即俗稱的「桃花癲」。精神病好發於每年春季。張醫生笑言，事實上許多精神科中外表較出眾的男醫生，碰見同齡層的病人時，特別容易「出事」，但他們都會盡量避忌。

張醫生指，精神科內外表較出眾的男醫生特別易「出事」。（微博影片截圖）

網民打趣道該名女病人「好純情」，「不能排除她真的愛上醫生」，又認為該名男醫生的外表得到了其他同事認可，「可能這位男醫生的顏值很治癒吧」。

內媒報道，鍾情妄想是妄想障礙的一種，較易發生在女性身上，患者會表現興奮、多說話、自我感覺良好、性慾亢進，但可能會出現易怒、攻擊他人的情況，會出現對異性過度熱情。

患上了「鍾情妄想」的病人，即使被嚴詞拒絕，也會以為對方在測試自己。（示意圖／Getty Images）

患者會堅信有某個或多個異性喜歡自己，將對方任何言行都理解成愛的表現。部份人會因此追求對方，若遭對方嚴詞拒絕，也只會相信對方是在測試自己對愛情的忠誠。這病成因尚未釐清，可能和遺傳、心理社會因素或大腦傳導物質失調等有關，這多見於精神分裂症。

至於為何精神病好發於春季，因為春天氣溫回暖，令體內分泌和代謝同步變化，尤其是女性在經歷青春期、經期、產後、更年期等激素變化較大，容易情緒波動出現焦慮和抑鬱。冬季日照較短，褪黑素合成減少，易失眠抑鬱。春天日照加，「褪黑素合成增加，腎上腺素、去甲腎上腺素和血清素等神經遞質增加，故而易誘發躁狂或精神分裂症」。

（綜合）