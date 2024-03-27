男子狂吃這種蔬菜　驚現急性腎捐傷　醫生提醒2類人注意進食份量

菠菜營養價值高，但腎病患者進食過量則會加劇病情！內地有名60歲患有腎病的老翁，在吃了大盤炒菠菜後，健康急劇惡化，突然全身無力，伴隨噁心嘔吐的症狀，到醫院檢查後被診斷為急性腎損。醫生找出原因，是因老翁吃了大量高草酸的菠菜，導致因高草酸而致的急性腎病。醫生提醒有慢性腎臟病及腎結石患者若食用過量草酸，會促進草酸鈣結石形成，引起梗阻進而傷害腎臟，並建議2類人應保持低草酸、低脂及攝取正常鈣飲食。



老翁吃了大盤炒菠菜後，突然出現全身無力及噁心嘔吐的情況，入院診斷為急性腎損傷。（網上圖片）

綜合內地媒體報道，居於浙江寧波的60歲老翁，晚飯吃了大盤炒菠菜後，突然出現全身無力，無胃口，繼而出現噁心嘔吐的情況。老翁被送到到寧波市第二醫院腎內科求醫，進行檢驗，診斷為急性腎損傷。由於老翁原本有慢性腎臟病，但病情一直受控制很穩定，也沒有服用特殊藥物，卻突然出現這種情況。

醫生替老翁作進一步腎臟穿刺檢查，發現腎小管的管腔內有10多處大大小小的圓盤狀結晶，正是草酸鹽晶體，確認老翁的急性腎損傷由高草酸所致。醫生追問老翁下得知他在病發前，獨自吃大盤炒菠菜，成為致病原因。

慢性腎臟病及腎結石患者若食用過量草酸，會促進草酸鈣結石形成，引起梗阻而傷害腎臟。（GettyImages）

醫院腎病中心副主任醫生周芳芳指，菠菜、莧菜、芥菜、香椿菜等蔬菜，草酸含量比較高，要注意攝取份量。若短期內進食大量高草酸食物，草酸和人體內的鈣結合形成草酸鈣，而大量的草酸鈣會引起急性腎小管間質損傷，對腎病患者影響更為嚴重。

醫生周芳芳因此建議患有慢性腎臟病或腎結石患者，飲食應保持低草酸、低脂及正常的鈣，或在食用高草酸的蔬菜之前，最好過一下水，利用草酸易溶於水的特性，去除大部份草酸。