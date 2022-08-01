婚禮前一日撞見未來奶奶同未婚夫一齊入浴室　噁心真相令佢秒悔婚

俗話常說「結婚不只是兩個人的事，而是兩個家庭的事」。



畢竟男女結婚為夫妻，除了彼此價值觀、生活習慣等得互相磨合，更牽涉到兩個家庭。

最近大陸江蘇出現一起「極致媽寶」的案例，一對準新人即將結婚，但新娘卻在婚禮前夕，目睹未來奶奶竟然在幫自己兒子……

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新娘卻在婚禮前夕，目睹未來奶奶竟然在幫自己兒子搓澡，讓她崩潰決定退婚，男方親友一陣傻眼。 根據陸媒《網易新聞》報道，這起事件發生在江蘇宿遷市。婚禮前夕兩方家人都在積極打點張羅結婚事宜，但準新娘指控，婚禮前一天她竟發現，未來奶奶竟和未婚夫一起進入浴室，對方甚至還主動要幫兒子搓澡，這讓準新娘無法接受，直言這對母子實在太荒唐。

也因為親眼目睹這一幕，準新娘內心大受衝擊，當下無預警地宣布退婚。尷尬的是，原本男方已經把婚禮各個事項準備妥當，就連新婚房子都買好了，但卻在婚禮前夕接到這個消息，男方家人和親友都難以接受。

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準新娘認為，一方面是對於這樣的母子關係感到十分噁心，二來擔心男方根本就是不折不扣的媽寶，擔憂未來結婚後，所有事情都交給媽媽決定，她果斷決定退婚。至於男方母親難過到快崩潰，沒想到一個舉動卻讓一場喜事瞬間化為烏有。

該起奇葩消息一出，立刻引發網友們熱烈討論和回應，大家一面倒地力挺女方，直呼這實在太誇張了，更有不少女網友直言，「這換作是我也無法接受啊！」甚至大家幾乎直接稱男方就是個媽寶，誰嫁過去誰倒楣。

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