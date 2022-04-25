男神驚喜求婚超開心　見未來奶奶卻受盡百般羞辱：仲嫁唔嫁好？

心目中最理想的男人跟自己求婚，本應是無比開心的事，這名女網友卻在第一次見家長後心情直接跌落谷底，讓她上網求教：「到底還要不要嫁？」



女網友在網上論壇分享自己第一次與奶奶見面的遭遇，想不到帶着禮物上門孝敬，換來的卻是百般羞辱。最惱人的是，當她向未婚夫反映，對方卻一味護着自己的母親，令原PO萌生取消婚事的念頭。

點擊放大閱讀原文及其他網友意見▼▼▼

+ 29

「交往一個月不到，我的理想男神就閃電跟我求婚，然而第一次跟他回家見家長後，我開始猶豫到底該不該嫁給他。對我帶去的滴雞精禮盒，未來奶奶說：我跟他爸爸都是吃長齋，不能喝這個，不好意思妳還是帶回去吧。我男友說：我喝啊。未來奶奶馬上說：你膽固醇過高不准喝。到了快用餐時間，她問我：本來是我該準備的，可是想想你們都快結婚了，幾道家常菜總會做吧？就給妳表現了。看我很為難的樣子後，又補了一句：算了，還是我來做。反正我兒子嘴挑，也只喜歡吃我親手做的。之後，連我想在旁邊幫忙也被拒絕了。」

「飯後我很自覺的站起來幫忙收拾，沒想到洗碗時她又說：一看就是很少做家事的啊，命真好呢。嫌我洗不乾淨，不但直接搶過來自己動手洗，還一邊嘆氣：看來我兒子以後要辛苦了。之後我男友開車送我回家，一直跟我說他媽媽是『刀子嘴豆腐心』，要我別放在心上。我沒回答他而是陷入深思。在網路上看到過一句話：你說什麼樣的話，你就是什麼樣的人。其實喜歡嘴上打壓別人的人，心胸必定狹隘。『刀子嘴豆腐心』不過是種藉口，安慰一下自己『我其實沒有多壞』，也順便騙騙別人，『話雖難聽，但是我善良』。沒人能通過滿嘴惡毒，看出你內心的良善。但凡刀子嘴的，都有一顆刀子心。總之我現在很猶豫，到底該不該嫁入有個『刀子嘴豆腐心』的奶奶家？」

網民怎麼看？「要嘛先你們先合買房子，且付款時需要有證明是你們一起付的，接著名字登記你們兩個的，因為你們婚後搬出去，奶奶應該也是會經常去找碴，到時候真的離婚的話至少房子是一人一半，但前提妳必須很愛妳的男神，不然還是不要結婚，刀子嘴豆腐心？吃大便吧！怎麼不說狗改不了吃屎比較快？」、「別嫁，你會後悔的，才一個晚上感覺就那麼不好了，你要感受一輩子嗎？」、「男生沒辦法替妳擋刀，要好好考慮考慮了~」、「留校察看吧！一個月就要結婚會後悔哦！不要為了結婚而結婚，後悔一輩子！你也是人生父母養，不知道怎麼抉擇？很簡單，把過程跟妳爸媽說看看，就必定有答案！我女兒去他家被這樣對待，當爸爸會答應婚事永遠都不可能的，絕對翻臉。」、「因為妳搶她的寶貝兒子啊，所以故意排擠妳。」、「交往一個月就嫁太快了。」

【本文獲「爆料公社」授權轉載。】