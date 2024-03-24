港鐵長者「1人霸佔2座位」咁做被公審　網民1原因反撐：體諒一下

港鐵乘客眾多，車廂座位難求。有港男於網上地區群組發相發文，指乘搭港鐵時，有長者把背囊放在旁邊座位「1人霸兩座位」，前方則放有1部載有小童的「BB車（嬰兒車）」，揶揄「強人是你」。

樓主公審帖文引來網民熱議，有人認為無問題，「若小朋友畀咗兒童票，佔多個位冇問題，架車仔都好佔空間」、「帶小朋友出街真係幾辛苦㗎，仲有個背囊都好重，希望可以體諒一下」，也有網民質疑「咁你有無開聲叫佢讓返個位出嚟？」。另有網民批評相關行為自私，「背囊重就放地下」、「多了自私人」。



港鐵乘客眾多，車廂座位難求。（資料圖片）

該港男於Facebook群組「青衣街坊吹水會」發布相片，留言「強人是你」、「袋佔座」。

從相片見到，當時港鐵車廂座位似乎已滿，鏡頭前方有穿紅色裇衫上年紀男子正在低頭看手機，他把背囊放在旁邊座位，右手搭在前方「BB車」把手上，「BB車」內載着1名小童。而BB車旁邊，有女士站立。

相片見到，有穿紅色裇衫上年紀男子正在低頭看手機，把背囊放在旁邊座位。（Facebook群組「青衣街坊吹水會」）

樓主公審「港鐵佔座」行為帖文引來網民熱議，有人認為無問題，「若小朋友俾咗兒童票，佔多個位冇問題，架車仔都好佔空間」、「有時候小朋友可能會突然要出來坐，誰知道？帶小朋友出街真係幾辛苦㗎，仲有個背囊都好重，希望可以體諒一下」，也有網民質疑「你若覺得自己或有其他人更需要個位的話，有情理可以同佢講」、「咁你有無開聲叫佢讓返個位出嚟？」、「你無同對方講，post文上嚟有何用？」。

亦有網民認為相關行為自私，「背囊重就放地下，就係唔放得上凳」、「多了自私人」、「湊住BB大晒呀？」。