人渣！4姊妹淪性奴　遭母男友含雪糕式性侵362次　1原因竟獲輕判

人渣！台灣1名男子與單親媽媽交往，竟稱性慾無法滿足，向單親媽的4名就讀中學、尚未成年的女兒伸出「狼爪」，威逼她們以「含冰淇淋（港譯雪糕）方式」口交等，性侵總數達362次。直到女兒們受不了，怒把男子獸行告知師長，終令事件曝光。男子在東窗事發後，曾傳「什麼事情我沒在怕的」、「這次我敢跟妳們玩大一點」等錄音訊息威嚇受害人，他最終被捕受審，檢方起訴求刑30年，惟法院以男子坦承經濟貧寒等為由，判男子只監禁15年。全案可上訴。



台灣1名男子與單親媽媽交往，竟性侵對方4名未成年女兒達362次，最終被捕受審判刑。（示意圖／gettyimages）

綜合台灣媒體報道，男子於2022年4月認識育有4名女兒的單親媽媽「A女」，確定關係後迅速同居，詎料男子因性慾未能滿足，竟色心大起把「狼爪」伸向「A女」4名就讀中學的未成年女兒。

據報道，男子於同年5月31日起，以持有「A女」不利證據為由，逼女兒們以「含冰淇淋方式」口交、指侵、「硬上」性侵等共多達362次，甚至強行拍下女兒們不雅照片。其中大女兒幾乎每天被性侵，二女兒及三女兒則「每周2次」，最少的四女兒也受害3次。

男子逼女兒們以「含冰淇淋方式」口交、指侵、「硬上」性侵等共多達362次。（示意圖／gettyimages）

直至2023年6月，大女兒結交男朋友引起男子不滿，男子竟用剪刀攻擊大女兒，刺傷其頭、臉及腳部。二女兒對此終忍無可忍，隔天向學校老師訴說被性侵，揭發男子獸行。男子知道女兒報警後，還傳送「什麼事情我沒在怕的」、「妳媽媽的把柄在我手上」，「這次我敢跟妳們玩大一點」等錄音訊息威嚇。

大女兒結交男朋友引起男子不滿，男子竟用剪刀攻擊大女兒，刺傷其頭、臉及腳部。二女兒對此終忍無可忍，隔天向學校老師訴說被性侵，揭發男子獸行。（示意圖／gettyimages）

台中地院審理時，男子承認罪行，但針對大女兒的「洗澡開視訊」指控，他強調雙方未有同住，稱女兒們可以拒絕，他沒有逼迫，不算違反意願。然而警方調查後，加上4名女兒證詞，不相信男子說法。

鑑於案情嚴重，檢方要求判男子監禁30年，然而法官審理後指出，男子承認犯案，又坦承家境貧寒且有2名未成年子女須扶養，認為檢方要求30年刑期是過重，終依加重強制性交、兒童及少年性剝削等罪，共判男子監禁15年。全案可上訴。