老虎被拒愛委屈落淚霸氣全失「哭喪臉」惹網民心疼：像家貓在撒嬌
撰文：聯合新聞網
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這就是單身狗的痛苦。動物園一隻東北虎被安排去相親，結果沒想到竟然慘遭對方嫌棄，老虎難過到不想理會飼育員，還委屈的哭起來了。
大陸一間動物園的東北虎日前被飼養員安排相親，沒想到竟然慘遭相親對象拒絕，老虎搞不清楚為什麼自己會被退貨，一臉哀怨的別過頭去不理會飼育員的呼喚，飼育員便出言安慰，此時老虎才轉過頭來委屈兮兮地看著飼育員，一臉哭喪著臉的模樣讓人相當心疼。（點圖放大瀏覽👇👇👇）
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老虎委屈哭哭的影片在網路吸引超過百萬人觀看，網友留言表示「這麼酷帥的東北虎居然沒人愛？」、「那一臉哭哭的模樣好心疼」、「委屈的模樣真的好像家貓在撒嬌」、「飼養員好懂小老虎，虎虎表情也好到位」、「這麼可愛的小老虎相親也會失敗？」。
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