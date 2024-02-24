貓奴遺失離世愛貓貓毛　疑似港鐵站丟失　網民集氣：希望搵得返！

貓貓的「遺物」是主人的寶物。有貓主日前於社交平台發帖，並上載1袋貓毛的相片，寫道：「想睇下有冇人喺黃大仙港鐵站OK隔籬恒生櫃員機附近執到。」起初網民們以為樓主是拾獲「動物毛髮」，樓主後來解釋自己是「失主」，早前她想將貓毛寄送去製作頸鏈，但途中意外掉失，「貓貓走咗1個月啦，應該掃唔到（貓毛）」，現在剩下的份量已不足製作2條頸鏈作紀念。一眾網民紛紛轉載帖文並於留言區集氣，希望樓主可以尋回貓毛，並提醒她要通知港鐵職員及報失。



有貓奴遺失了過身愛貓的貓毛，在Facebook尋失物。（FB「香港失物報失及認領群組」圖片）

有貓奴日前於Facebook群組「香港失物報失及認領群組」發帖，附上1張用保鮮袋裝着動物毛髮的相片，並指：「想睇下有冇人喺黃大仙港鐵站OK隔籬恒生櫃員機附近執到。」帖文發布後，網民起初以為樓主是在黃大仙港鐵站拾獲動物毛髮，並希望能找到物主。不過有心水清網民猜想，該袋動物毛髮是來自過身的動物：「似剛做完善終留低執毛。」及後，樓主亦作出修改，標明自己是失主，發帖是為了「尋失物」。

樓主解釋，愛貓在1個月前過身，她原打算寄送該袋貓毛去整頸鏈以作記念，但帶去郵寄途中丟失了。有網民提議樓主可以再試試在家「二次」尋毛：「在家應該仲有貓貓嘅毛，周圍掃吓，平時用嘅梳之類。」惟事發已過了1個月，樓主表示已掃不到，她原打算製作2條頸鏈，1條隨身戴住，另1條則放在家中，「依家屋企有留低少少，但應該做唔到2條鏈啦」。

樓主的愛貓在1個月前過身，她原本打算將貓毛寄去整頸鏈以作記念。（示意圖／資料圖片）

網民提醒她要回去車站通知職員及報失，樓主回應指，當晚已在港鐵站報失，但過了幾天都沒消息，其家人亦留言補充，指黃大仙站職員未有發現，「可能喺港鐵黃大仙到大埔墟期間跌咗，九龍塘轉車。如果有人執到，請聯絡我。家姐身在內地收唔到通知，謝謝各位，麻煩晒」。

網民紛紛轉發該帖子並留言集氣，希望樓主可以尋回這份富有紀念性的物品：「希望你搵得返」、「祝樓主可以找回，如若未能領回此記念品，希望你能以其他小物品作個紀念！」

（Facebook「香港失物報失及認領群組」群組）