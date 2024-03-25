人肉霸位！佐敦兩男女霸位4分鐘　最後自行敗走　網民教擊退大法

「人肉霸位」事件真是接連不斷！有司機近日於佐敦遇上1對中年男女「人肉霸位」，雙方理論及原地僵持約4分鐘後，中年男女才慢慢退回行人路上，司機最終順利泊位，事件引來網民批評該對男女「人無恥，便無敵」。有網民就分享曾經叫1位「人肉霸位」的中年女子「妹妹」，結果沒想到對方開心地讓出泊車位。



有司機近日於佐敦遇上1對中年男女「人肉霸位」。（fb群組「香港交通突發報料區突發事故資迅谷」影片截圖）

有網民近日於fb群組「香港交通突發報料區突發事故資迅谷: 點只係交通咁簡單」發文上載兩段前後「車cam（行車記錄儀）」影片。事發上周五（3月22日）下午4時許，當時司機在佐敦白加士街行駛，在泊滿車的街上尋找車位，原本鏡頭左方有輛白色七人車正駛走，司機正可泊在該位置，但七人車還未完全駛離時，已有1對中年男女站在車尾。七人車駛走後，中年男女順勢站入泊車位以「人肉霸位」。

中年男女「人肉霸位」逐格睇▼▼▼

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司機將車停在中年男女身旁，雙方原地僵持約4分鐘，其間女子曾走到司機旁理論，但最後男子先退回行人路。司機稍稍駛前後倒車，欲泊入車位，但從「車cam」看到，女子仍繼續站在泊車位按手機，即使司機駛得超近也逼退不到她，過了約30秒後，女子才自行走上行人路。

有網民留言指斥該對中年男女無恥，甚至有人建議報警，「點解放過呢啲唔識法例嘅壞人，等法官教佢哋，罰下錢坐下監先會長記性」。有網民就指出，佐敦經常有中年女子「人肉霸位」，他分享甚為搞笑的「擊退大法」，稱「我有1次都係笑笑口同佢講聲『妹妹咁樣做唔得㗎』，但係我諗佢已經有50歲，跟住佢好開心，咁就走開咗啦」。