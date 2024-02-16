人肉霸位！男女企咪錶位　港女突爆粗鬧司機　網民：為出鏡去咁盡

人肉霸位還如此囂張？日前有司機分享車Cam（行車記錄）片段，指新年期間想泊車遇1對男女人肉霸位，更被爆粗侮辱。事發時他正要接載朋友，不想停泊路邊被趕離，因而駕至咪錶停車位，卻遇2名男女站於白格內拒讓位，又稱同行車輛正前來準備駛入。雙方糾纏一會，樓主表明接載朋友後會馬上離開，兩人才無奈退回行人路，讓其駛入。不過當中女子疑不忿被「搶」車位，離開後突然回頭爆粗怒罵樓主「唔好X嘈啦，你係咪想年初二俾人X老X呀」，樓主無奈稱「佢真係當正自己坦克車，大晒」。



1對男女於葵涌官涌街，以人肉霸位方式霸佔咪錶位。（FB「車cam L（香港群組）」影片截圖片）

「宜家人肉霸位都可以咁理直氣壯咁X人老X嘅咩？」樓主於facebook群組「車cam L（香港群組）」上載2條行車記錄片段，顯示事發於年初二（11日）晚上9時許，當他駛至葵涌官涌街時，有2名男女站於街邊咪錶停車位的白色格內，即使見他有意駛入，2人亦沒有退讓。其中霸位男子以手勢示意，指同行車輛正從後方駛來，片主多次強調：「唔可以咁樣㗎喎」，但2人懶理，女子一直「翹埋雙手」拒讓位。男子之後攤開雙手，反問片主「咁你讓唔讓呀」，片主回覆「唔係讓唔讓嘅問題，唔可以咁樣人肉霸位㗎嘛」。

男子又指向片主車頭前方位置，貌似想讓他駛前再另覓錶位，片主只能建議「一係你泊喺我後面啦，因為上客我就走」，又解釋「我唔係擺過夜，擺一陣㗎咋，但唔想俾警察趕走咋嘛」，之後男子才示意稱「咁你泊啦」。

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另一片段顯示全程「翹埋雙手」女子見同行男子返回行人路，她才跟着離開。之後有聲音稱「我前面走㗎啦，你要唔要位呀？」，疑霸位男子即時稱「要要要，唔該晒」，亦有聲音試圖調停「唔好嗌交啦！」。片主重覆：「唔係位嘅問題，唔可以咁樣人肉霸位㗎嘛。」原本霸位男女已行前離去，但女子不甘被罵，突然回頭反斥片主「唔好X嘈啦，你係咪想年初二俾人X老X呀」，片主深感不忿終於「爆seed」回應「我X你老X添」，最終由霸位男子拉開女子作結。

片主補充當時雖曾向2人表示，朋友上車後便會離開，請他先停於後方位置等待駛入，但對方以會「停（泊）過夜」為由拒讓位，故質疑「咁又點？停過夜就可以人肉霸位嘅咩？」。他又指當時停車熄匙後，女子再度前來「又要打又（要）殺」，更被對方要求下車，因而稱「香港人真係好大壓力」，「佢真係當正自己坦克車，大晒」。最後片主指2人繼續到前方人肉霸位。

片段引來眾多網民批評霸位男女，「佢無車就唔好企喺個錶位度啦」、「唔係停幾耐問題，車到位埋」、「打斜角橫放架車喺度，佢架車又入唔到，頂死，大家唔好泊」，又嘲諷片中女子「跌咗落地都要揦返拃沙」，「本來件事完咗，為咗出鏡真係可以去到咁盡」、「俾朋友同事親戚睇到點算呀？」、「車位你嘅，尾彩我嘅」、「新年流流X人老X，唔打X佢算好彩」。不過有人則勸喻「呢啲事日日都有㗎啦，如果對面又紋身、夾袋、金毛金鏈，你咪唔敢出聲，就算俾你泊到你都唔敢泊啦，有時啲嘢睇開啲啦」。

（FB「車cam L（香港群組）」）