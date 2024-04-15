葵涌醫院去美孚　的士司機嫌近拒載老婦　同行不齒狂呠影相趕走

的士拒載問題一向為人垢病，連同行都看不過眼。1名的士司機在網上批評，有年老女子在葵涌醫院登上排在的士站首位的的士，司機聽到她前往美孚便拒載，令到女乘客無奈改上另一輛的士，同行聽到情況，於是響號叫對方開車，但對方拒絕離開，同行就下車影相，嚇到拒載司機下車「耍冧」，同行在網上表示不公開影片和錄音，但「格仔相片就當小懲大誡！好自為之」。網民批評「的士站拒載，行為極度卑劣，也是無法無天」、「呢啲位都要揀客真係吹脹」、「醫院的士站啲客會去得幾遠？要遠就唔好喺呢度排啦！」。



樓主不齒同行拒載老婦，除了響號之外，甚至下車影相拍片趕走對方。（facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」圖片）

樓主在facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」表示，有一日在葵涌醫院的士站等客，明明自己並非排在首位，但有一位老弱婦孺上車，表示自己剛才登上排在首位的的士，打算前往美孚，但司機反指只會去荃灣區。

樓主聽到情況，認為「（喺）醫院揀客唔去，可以開車走」，但即使他響號示意，對方仍然拒絕開車離開，影響其他年老體弱乘客，於是下車拍片影相，拒載司機因而大驚下車「耍冧」。樓主不公開相關影片和錄音，但上載已經打格照片，當作小懲大誡，希望對方好自為之。

多名網民支持樓主，「最憎人排站揀客，上次喺崇光百貨門口，個客上頭車話去時代廣場，頭車踢咗落車彈咗畀我」、「真係好老土」、「如果佢唔走，我會落車企佢車頭，唔畀佢上客，再報警，睇下走唔走」。

（facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」）