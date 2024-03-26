巴士司機開咪叫保持安靜　港男1原因竟報警惹公憤　後續咁做更嬲

這樣投訴是否合理？有港男於網上屯門群組發文，指他日前乘客九巴60X時，發現車速慢，而且車長不斷發出「保持車廂內安靜」廣播30次以上，令他感到奇怪，於是「質詢」車長身體狀況及車速慢原因，車長解釋乘客說話聲浪大影響駕駛，但樓主因為1原因即時報警，並向巴士公司及運輸署投訴車長。

事件引來網民爭議，紛紛批評樓主做法，「你唔覺得大聲，唔等於車長唔覺得大聲」、「持續不斷地說話，真係會騷擾到車長開車」、「揸得慢就要報警？」、「西客真係唔適合搭巴士」。面對網民圍攻，樓主強調，事件是「車長不斷玩車內廣播及故意慢車駕駛」，又說「其實我相信大部份巴士車長駕駛技術及服務態度都是稱職的」。



有港男不滿巴士司機行為，報警及投訴。（示意圖／資料圖片）

該港男於Facebook群組「屯門公路塞車關注組」發文，指他周日（3月24日）晚上7時許乘搭九巴60X坐在上層，惟發覺車速很慢，而且行車期間車長不斷發出「保持車廂內安靜」廣播30次以上，令他感到奇怪，於是走到下層質詢車長「身體狀況如何」及「為何駕駛車速那麼慢」，是否身體不適，車長則回覆是因下層乘客聲浪大影響駕駛。

樓主指，他乘搭九巴60X坐在上層，惟發覺車速很慢，而且行車期間車長不斷發出「保持車廂內安靜」廣播30次以上，令他感到奇怪，於是走到下層質詢車長。（示意圖／資料圖片）

不過樓主不接受車長解釋，「我觀察所得，當時車內下層乘客說話聲浪不大（不足以影響其駕駛）」，又發現車長左耳貼上類似膠布及助聽器，加上車速慢，「當時該車長行駛慢線車速是50公里（由屯轉站至美孚整段路保持大概慢車速），當時路面暢順，巴士機件正常運作，巴士沒有滿載，因為該巴士慢車導致其他車輛要爬頭越過該巴士」，樓主當即決定報案「懷疑車長身體狀況是否適宜駕駛」，並向巴士公司及運輸署交通投訴組投訴。

事件引來網民關注，一面倒批評樓主做法，直斥「西客」。（示意圖／資料圖片）

事件引來網民關注，一面倒批評樓主做法，直斥「西客」，「你唔覺得大聲，唔等於車長唔覺得大聲」、「揸得慢就要報警，點解你唔狙擊嗰班屯公車手，揸得快／搞到屯公塞死晒」、「西客真係唔適合搭巴士，報警都算喇，仲走去投訴個司機？司機好恰啲呀？」、「乜可以行緊車走去煩司機㗎咩？呀巴士判官」、「我唔覺得車廂廣播煩喎，你覺得煩咋嘛」、「你落咗去做大戲，樓下食花生梗係靜啦」、「感覺上似係有人講嘢大聲畀司機溫馨提示，但反而咁樣去報警及投訴司機」。

也有網民指出，「駕駛執照內有一欄係問你有否需要配帶矯正視力或聽力輔助工具，只要佢測試合格，其實係合法揸佢駕駛執照內嘅交通工具」、「就算聲浪細，喺駕駛座都會聽到，持續不斷地說話，真係會騷擾到車長開車，加上呢位車長有戴助聽器，對聲音會比其他人敏感」、「50（車速）不算慢」、「我明白樓主擔心啲咩，但一定唔會好似樓主咁周圍同人講……」。

面對網民圍攻，樓主解釋，「事件是車長不斷玩車內廣播及故意慢車駕駛，所以我先去了解車長是否身體狀況有冇出毛病，或車有什麼機件故障問題所致，去了解，大家用事實客觀分析啦！反映比巴士公司，公司都要調查，車長都要解釋，巴士公司都要回應返畀市民知情權」，又強調「其實我相信大部份巴士車長駕駛技術及服務態度都是稱職的」。