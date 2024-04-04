母上門放走家中愛犬　否認但被CCTV斷正　提1理由解釋：為你哋好

未經批准就擅自放走人家的寵物。有港男日前在討論區發文抱怨，表示同居女友的母親主動前來家中清潔，原本心存感澳，惟下班回家發現家犬失去蹤影，而大廈內有鄰居仇狗更會在樓梯口放毒藥，令他非常焦急，幸好順利在樓下走廊找回狗狗。他翻查家居閉路電視，發現是女友母親刻意開門放走愛犬，原來矢口否認，直至拿影片作證，對方才解釋是「為我哋好」，「話狗會令間屋風水唔好邪住間屋」，還怪責他為何再求狗回家，事件更令女友和母親翻臉。網民批評女友的母親過於迷信，「伯母咁叻風水做咩又人生咁失敗，唔似人哋住豪宅開公司揸靚車喎」。



有男主人在討論區發文指責女友的母親藉着清潔家居而私自放養狗隻，女友聞訊後與母親發生爭執，更被她拒絕回去原本與母親居住的地方。（示意圖 / GettyImages）

樓主在Dcard討論區以「女朋友媽咪擅自放走咗我養隻狗」為題發帖，表示同居女友向母親反映家中廁所潮濕發霉，伯母自稱去霉有一手，自告奮勇上門處理。由於他們都要上班，女友將鎖匙交給母親，待清潔後發了數張照片來。

樓主原本心存感激，但回家發現愛犬不見蹤影，女友隨即問媽媽，但對方說離開時有關上大門，「走嘅時候都仲見到隻狗」。他起疑下翻查家居閉路電視，驚揭伯母刻意開門放走狗狗，「嬲到手腳都震晒」。他透露所住的大廈有鄰居仇狗，會故意在角落和樓梯位放毒藥，較早前有其他鄰居的狗偷走去玩，「畀佢主人喺後樓梯搵到，但得返條屍」。

萬幸的是，樓主在下層的走廊找回愛犬。女友拿影片和母親對質，她這時才承認放走愛犬，反指「狗會令間屋風水唔好邪住間屋」、「為我哋好先放走隻狗，仲鬧我點解要帶返佢返嚟」。樓主聞訊氣得不知說什麼，女友更和母親鬧翻，「鬧到佢媽咪封鎖咗佢，連屋企門鎖都換埋，唔畀我女朋友返去」。

女友的母親風水以理由刻意放養狗隻，認為狗狗會「邪住間屋」。（示意圖 / GettyImages）

有網民讚揚樓主女友在未偏幫自己的母親，「既然你女友願意劃清界線，咁應該佢阿媽以後都唔會上嚟」、「好難得有個女人會完全企係你嗰邊一齊X自己老母」，笑言樓主應「原地結婚啦」。

網民稱家人遇過同類事件，「我表弟身上試過發生同樣事件，不過係貓，最後爬咗上櫃頂老人家摸唔到所以就放棄」。有人建議樓主報警處理，「做個姿態畀老人家睇，等佢知道件事情嘅嚴重性」，解釋指因為長輩觀念不同，並非所有問題都是出言責罵便能夠解決，又提醒樓主養寵物前應查探鄰居的背景，「你都識講，有人會殺狗」。

（Dcard）