母上門放走家中愛犬 否認但被CCTV斷正 提1理由解釋：為你哋好
未經批准就擅自放走人家的寵物。有港男日前在討論區發文抱怨，表示同居女友的母親主動前來家中清潔，原本心存感澳，惟下班回家發現家犬失去蹤影，而大廈內有鄰居仇狗更會在樓梯口放毒藥，令他非常焦急，幸好順利在樓下走廊找回狗狗。他翻查家居閉路電視，發現是女友母親刻意開門放走愛犬，原來矢口否認，直至拿影片作證，對方才解釋是「為我哋好」，「話狗會令間屋風水唔好邪住間屋」，還怪責他為何再求狗回家，事件更令女友和母親翻臉。網民批評女友的母親過於迷信，「伯母咁叻風水做咩又人生咁失敗，唔似人哋住豪宅開公司揸靚車喎」。
樓主在Dcard討論區以「女朋友媽咪擅自放走咗我養隻狗」為題發帖，表示同居女友向母親反映家中廁所潮濕發霉，伯母自稱去霉有一手，自告奮勇上門處理。由於他們都要上班，女友將鎖匙交給母親，待清潔後發了數張照片來。
樓主原本心存感激，但回家發現愛犬不見蹤影，女友隨即問媽媽，但對方說離開時有關上大門，「走嘅時候都仲見到隻狗」。他起疑下翻查家居閉路電視，驚揭伯母刻意開門放走狗狗，「嬲到手腳都震晒」。他透露所住的大廈有鄰居仇狗，會故意在角落和樓梯位放毒藥，較早前有其他鄰居的狗偷走去玩，「畀佢主人喺後樓梯搵到，但得返條屍」。
萬幸的是，樓主在下層的走廊找回愛犬。女友拿影片和母親對質，她這時才承認放走愛犬，反指「狗會令間屋風水唔好邪住間屋」、「為我哋好先放走隻狗，仲鬧我點解要帶返佢返嚟」。樓主聞訊氣得不知說什麼，女友更和母親鬧翻，「鬧到佢媽咪封鎖咗佢，連屋企門鎖都換埋，唔畀我女朋友返去」。
有網民讚揚樓主女友在未偏幫自己的母親，「既然你女友願意劃清界線，咁應該佢阿媽以後都唔會上嚟」、「好難得有個女人會完全企係你嗰邊一齊X自己老母」，笑言樓主應「原地結婚啦」。
網民稱家人遇過同類事件，「我表弟身上試過發生同樣事件，不過係貓，最後爬咗上櫃頂老人家摸唔到所以就放棄」。有人建議樓主報警處理，「做個姿態畀老人家睇，等佢知道件事情嘅嚴重性」，解釋指因為長輩觀念不同，並非所有問題都是出言責罵便能夠解決，又提醒樓主養寵物前應查探鄰居的背景，「你都識講，有人會殺狗」。
（Dcard）