港大仙氣女學生證件相瘋傳！網民大讚驚喜：戀愛了　名字反成焦點

【失物認領】街上撿到遺失證件，隨時有驚喜？有港男於赤柱撿獲女生遺留的證件套，內有1張香港大學學生證和1張個人八達通，於是在網上失物認領群組發文尋找「物主」。

帖文引來網民熱議，有人建議樓主交到警署；但亦有大批網民被證件相中女生樣貌吸引，看到「心心眼」，直指「好有仙氣」、「女神，靚女，唔見咗就梗喺要幫」、「戀愛了」、「可以識人了」。



港男於赤柱撿獲女生遺留的證件套，內有1張香港大學學生證和1張個人八達通，於是在網上失物認領群組發文尋找「物主」。（Facebook群組「香港失物報失及認領群組」）

該港男於Facebook群組「香港失物報失及認領群組」發布相片，指周日（3月24日）下午於赤柱拾獲證件套，內有1張香港大學學生證和1張個人八達通，尋找「物主」。

從相片見到，證件套為淺啡色，香港大學學生證上印有1名女生的證件相，以英文寫上名字，顯示為全職學生，於2023年9月入學。個人八達通亦印有相同證件相，並分別以簡體字及英文寫上名字。而證件相中女生留着長髮，皮膚白晢，掛着笑容。

個人八達通亦印有相同證件相，並分別以簡體字及英文寫上名字。（Facebook群組「香港失物報失及認領群組」）

帖文引來網民熱議，有人建議樓主交到警署，也有人估計「物主」可能是內地學生，認為樓主可在小紅書尋人。

不過也有大批網民「錯重點」，被證件相中女生樣貌吸引，看到「心心眼」，直指「好有仙氣」、「女神，靚女，唔見咗就梗喺要幫」、「戀愛了」、「可以識人了」。但有網民質疑只是「P圖」，呼籲「唔好抱咁多期望」。

另有網民關注個人八達通為何會用簡體字，「個名簡體，其他字繁體，咁奇怪？」，有網民估計「因為名係要跟出世紙，跟你一世除非你畀錢改名，你出世張出世紙寫簡體字，你唔去隨便改名，就一世都係簡體字」。