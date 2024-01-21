假硬幣再現？疑假10元硬幣相片瘋傳　網民看1點震驚：好值錢！

香港出現10元假硬幣？有網民在網上發文表示，他收到1枚10元硬幣，但見硬幣上的圓圈色彩移位出界，質疑是否假硬幣，「好似有啲怪，係唔係假幣？」。帖文引來其他網民熱議，有人估計是假幣，「咁粗製濫造，似係假」；但也有多名網民認為並非假幣，而且相當「值錢」，「錯體，好值錢」、「我都仲有喺度，中間個十蚊金色甩出嚟」。



要小心收到偽鈔偽幣。（資料圖片）

該網民周六（1月20日）晚於Facebook群組「Go Go Shatin」上載圖片，指收到1枚10元硬幣，但由於硬幣質素欠佳，懷疑是否假硬幣，「好耐冇收過$10硬幣，但係好似有啲怪，係唔係假幣？」。

從圖片見到，該10元硬幣標示於1995年鑄造，驟眼看外觀與一般10元硬幣無異，但細心觀察，硬幣中間的金色圓圈移位出界，且不論是正面的10元字眼或背面的洋紫荊圖案都有相同情況。

疑似假10元硬幣引來網民熱議。（Facebook群組「Go Go Shatin」）

帖文引來網民熱議，「咁細微都俾你發現咗，勁」、「差不多用咗30年！」，也有網民估計是假硬幣，「咁粗製濫造，似係假」、「似假 中間個金色都唔正」。不過亦有不少網民認為並非假幣，而且相當「值錢」，「錯體，好值錢」、「賣嗎？」、「我都仲有喺度，中間個十蚊金色甩出嚟」、「我以前有1個銀色無咗一忽……但金色完整……應該鑄造問題……」。

翻查資料，前財經事務局於2002年回覆立法會議員提問時曾表示，警方在1997年至2001過去曾檢獲數以10萬枚計假10元硬幣，其中2001年單1年份，已檢獲超過46萬枚假10元硬幣。前財經事務局又說，金管局和警方經常就與貨幣有關課題，包括偽鈔偽幣問題檢討和評估，並因應市民需要積極考慮各種方案，以改善紙幣和硬幣流通情況，加強防偽措施，防止及打擊涉及偽鈔偽幣罪行。