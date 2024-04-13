網民熱議「搭到懷疑人生嘅巴士線」　「極限忍尿」長路線原來是…

坐巴士坐到懷疑人生？近日討論區有帖文探討本港「搭到懷疑人生嘅巴士線」，引起網民關注，不少人紛紛留言大談經歷，因為某些巴士路線車站特別多，行車時間特別長，有人要全程強忍便意，亦有人表示「坐到嘔」。而當中討論度最高的就是「極限忍尿」九巴53號線，全程74個站，約需2小時才能從元朗出荃灣，有網民更崩潰表示「搭X到瀨尿都未到」、「一落車就嘔咗」。另外還有「耐過飛台灣」的290各線路和機場路線「E車」，同樣是網民票選的大熱門。



有網民討論區以「一人一個搭到懷疑人生嘅巴士線」為題發帖，廣邀網民討論乘車時間長的巴士路線。（資料圖片）

有網民在連登討論區以「一人一個搭到懷疑人生嘅巴士線」為題發帖，廣邀網民討論乘車時間長的巴士路線。該則帖文引起網民熱烈討論，當中討論度最高的是被網民喻為「要帶樽坐嘅巴士」九巴53線。

53線來往元朗及荃灣市中心，全程有74個站，沿途會經過天水圍、屯門、深井，全程行車時間約為116分鐘，有網民笑指坐53線要有強忍小便的準備，「元朗入屯門唔知點解可以咁耐」、「搭親都勁想嘔」、「啲停站多到X街」、「搭X到瀨尿都未到」，亦有人指佩服司機，「揸個司機都幾好嘢」、「中途可能換咗幾個司機接力」。不過，有網民就讚「起碼53沿途有景睇」。

有網民笑指坐53線要有強忍尿意的準備。（GettyImages）

其次引起網民熱議的巴士路線包括290各線路及機場路線「E車」。有網民指來往荃灣及將軍澳的290各線路比坐飛機去台灣更長時間，「我個fd（朋友）落機到台灣我都未落車」、「大半粒鐘都未離開到將軍澳」、「290A頭尾站90分鐘以上，如果四順有車塞住，兩個鐘走唔甩啦」、「畀十幾蚊坐得舒服過廉航，性價比高到」、「用嚟瞓覺一流」。至於往機場的「E車」同樣被網民詬病，網民舉例時表示「司機揸慢啲，再塞下紅綠燈，2個鐘先去到機場」、「趕去機場一定唔可以搭」。

（連登討論區）