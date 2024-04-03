Last day！打工仔1原因仍加班　奴性vs盡責惹議　網民：唔係壞事

最後一天上班竟然還要病着加班？有打工仔發文指，目擊公司有同事「last day」（最後上班日）竟仍要加班趕工，事緣對方的小組只有2人，但他們卻相繼請病假，導致工作堆積如山，「係真病，2個面色蒼白，係咁咳」，結果已辭職的同事在最後一天上班時要超時工作，樓主無奈道「香港打工仔好命苦」。有網民對「last day仍加班」表示不理解，認為遞信後按章工作即可，揶揄是「戇X」、「奴才性格」，但部份人認為「盡責唔係壞事」。



打工仔在討論區發文表示他的同事在最後上班日加班工作，不能準時離開公司。（示意圖 / GettyImages）

樓主在香港討論區以「見到同事Last day仲開OT」為題發帖，表示同事的工作團隊只有2人，其中1人已經辭職，而2人近日同時間生病，不斷請病假導致積存了大量工作，「2個同事都係真病，2個面色蒼白，係咁咳」。

樓主續指，該小組團隊有人連續3天請病假，而已辭職的同事也請了2天病假。結果，辭職者在最後上班日仍然要加班工作，樓主無奈指「香港打工仔好命苦」，相信對方如此着緊「只係想好來好去」。

樓主指同事在離職前請了2天病假，積蓄了大量未完成。（示意圖 / GettyImages）

對於上班最後一天仍要超時工作，不少網民表示難以理解，認為該同事有「奴才性格」、「咁戇X？我啲同事遞咗信之後全部按章工作，6點打卡收工」、「剩低嘅手尾梗係由返下手跟返啦」，甚至覺得加班本身就不合理。

然而，部份網民分享自己也試過最後上班日加班，「有咩問題? 盡責唔係壞事，我辭職last day都做到9點幾」、「我last day都OT，不過自願嘅，好頭好尾」、「Last day OT 10分鐘係想要佢張Reference letter（推薦信）」。而且，同事即使辭職了也應對拍檔負責，「做project （專案）嘅大家一team（組）人一齊拼搏咗咁耐，自己要走，都想啲兄弟順利成功完成個project（專案） 嘅」。

（香港討論區）