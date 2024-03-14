試用期後無人工加　打工仔呻公司敲詐員工　網民：你第一次打工？

打工仔最想知道何時升職加薪。近日有打工仔發文，指剛通過試用期，發現公司竟然不加薪，他追問上司及「太子女」，獲覆公司只會在工作滿1年才考慮調整薪酬，他炮轟公司「垃圾」，未在見工時講明通過試用期無人工加，「唔怪得知啲人咁快走」，又指自己做的每份工都會在通過試用期後加薪。帖文引起討論，反問事主為何見工時不主動問何時調整薪酬，又笑言許多工種都沒有通過試用期即加薪的文化，「試用期滿意後先正式錄用，點會立即加人工？你第一次打工？」。



有打工仔大呻通過試用期才知道公司不會馬上加薪。（示意圖/ GettyImages）

樓主在香港討論區以「3個月試用期後無人工加」為題發帖，表示通過3個月試用期才發現公司不會馬上加薪。他批評面試時公司沒有清楚說明通過試用期會否加薪，日前2度詢問上司，對方沒有正面回答，直至他向「太子女」查詢，才知道公司沒有通過試用期就調整薪酬的機制，要待做滿1年才考慮作調整。

不少網民感好奇，稱未曾聽聞通試用期一定加人工，「做咗13年嘢，都未試過過試用期加人工，只係每年加少少百分比」、「除非講明會加，冇講一般都唔會加」。

樓主反駁，稱自己做的每份工都會在試用期後加薪，甚至部份公司會在試用期期間加薪，或在見工時說明加幅，「不像這間公司咁垃圾，佢哋見市道唔好，敲詐員工福利」。他無奈指最近經濟差，較難找工作，會「忍住先」，找到另一份工作會馬上請辭。

樓主多次追問「太子女」才獲回覆，得悉公司不會在試用期後即時調整薪酬。（示意圖/ GettyImages）

有網民認為樓主不了解職場環境，每個工種薪酬待遇不同，「試用期滿意後先正式錄用，點會立即加人工？你第一次打工？」，因為新入職員工的工資其實就是公司的預期薪酬，試用期只是用來測試員工是否適合留在工作崗位，「如果試用期唔係心水人工，我一早係唔會應承返工，唔會簽合約」。

（香港討論區）