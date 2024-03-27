HR發錯糧單！打工仔驚揭人工只比下屬多呢個數：想辭職　網民咁睇

誰說上司人工一定比下屬高？日前有打工仔在討論區發文，表示公司人力資源部的同事誤派下屬的糧單給自己，驚覺原來下屬的薪酬只較自己低300多元，「而家其實真係有小小想辭職...我唔係好接受到」。有網民認為這情況只能要求公司加薪或離開，又解釋「做得耐不等於多人工」，新入職員工的薪金要按當時經濟環境而定，或許事主一直未「跳槽」導致加薪幅度較細，建議他可以試試外闖。



打工仔誤收下屬的糧單，發現對方人工只比自己低300多元。（示意圖 / GettyImages）

樓主在香港討論區以「發現下屬同我人工一樣…」為題發帖，表示上月公司HR（人力資源部）誤發下屬糧單給他，自己的糧單卻不翼而飛，懷疑被派發給下屬。樓主打開知道發錯，同時驚訝下屬的薪金只比他低300多元，「而家其實真係有小小想辭職...我唔係好接受到」。

樓主推測可能和下屬擁有碩士學歷有關，又怕對方可能同樣誤打誤撞發現其薪酬，在暗中嘲諷自己。

樓主覺得當下屬得知上司的薪酬後會暗中嘲笑自己。（示意圖 / GettyImages）

有網民分享自己有類似經歷，當時「公司請咗個新人嚟跟我，其後經某渠道知道佢人工高我2成」，他推測自己因為長年無「跳槽」，導致薪酬加幅不理想，「最後咪搵機會自己轉工囉！」，反問樓主是否已在公司工作多年。

有留言解釋，其實新入職同事的待遇好與壞，也要考慮市況和當時經濟環境及工作性質，「唔係乜嘢工作睇年資嘅」、「你下屬有可能係儲備人才，先從基層做一段時間，了解一切之後可能會另有安排㗎」。而按樓主情況，現時除了要求公司加薪，就只能轉工，「老細點畀就點畀，唔到你決定」，不少人建議他早日外闖，「你可以出去闖下， 唔緊要」，但記緊別衝動請辭，「出去搵得仲低嘅咪仲弊」。

（香港討論區）