職場黑暗？上司屈下屬犯錯　逼簽警告信　打工仔：好驚下個係自己

「職場求生」可以有多難？有打工仔日前發文狂呻，指上司工作能力不足，「長期做錯嘢加亂做嘢」，且爭功諉過，愛搶功勞，但犯錯就推給下屬負責。近日上司出了警告信「老屈」樓主的同事做錯，該同事認為上司說法並非事實，拒簽警告信，至今未能解決。樓主與其他同事見狀都相當擔心，深怕自己成為下個「食死貓」的人，但網民建議他應早日辭職，「跟着呢啲大佬搵定工啦」。



有打工仔日前發文狂呻，指上司爭功諉過，近日更出了警告信「老屈」下屬做錯。（《我要準時下班》劇照）

該名打工仔在facebook專頁「奴工處」發文，稱其上司入職公司2年，工作上長期犯錯，不但未能依期完成工作，還需要下屬幫忙「執手尾」，但為人好大喜功，「總之有功佢拎，有鑊下面食」。

而上司近日出了封警告信給樓主的1位同事，內容是指同事未能妥善完成工作，致使計劃不能在限期前完成。樓主認為上司是想「卸膊」，「務求將個責任推晒落同事到」。而該名同事以電郵回應逐點解釋，並向管理層說明事件，但卻沒有其他同事願幫忙。

該同事認為上司的說法並非事實，因此堅拒簽署警告信。不過人事部表示就算不簽警告信，該項處分仍是會被記錄在人事檔案中。樓主認為同事似乎只能辭職，不過未知人事檔案是否會影響下一份工作的資歷審核；同時樓主與其他同事亦擔心跟着這個上司工作會「孭鑊」，「好驚下一個係自己」。

有網民建議樓主盡早辭職。（《無法成為野獸的我們》劇照）

帖文引來網民熱議，有人指樓主同事簽或不簽警告信都會有影響，只能算是不幸，「會影響。可立刻辭職，日後見工好解釋」、「如果搵返呢個上司做reference check（資歷審核）就瀨硬嘢」、「算佢當黑，唯有轉多2份工洗返個底」。不過，有網民就表示「個同事係咪真係無錯先？」。

亦有網民指樓主上司無能卸責、公司管理層是非不辨，並非良好工作環境，並建議樓主趁現在「個底未花」，盡快離職，「老細無理取鬧任意妄為，HR怕事無能，大家有機會就早走啦」、「跟着呢啲大佬搵定工啦」、「應該盡快辭職，公司管治好有問題」。

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