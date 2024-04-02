港女搭的士　打開門即被司機1句嚇呆：做壞規矩？　後續神展開

這個的士司機算是另類？有港女於的士司機群組發文，日前搭的士時，一打開門司機即說1句話，令她當場嚇呆，「呆咗一陣，有少少嚇親」，大讚司機「真係好nice，唔知會唔會俾人鬧佢做壞規矩呢？」。樓主補充，她到站下車時，司機向她說「多謝」，之後舉動更令她震驚。

帖文引來網民熱議，有人認為樓主「好運」，也有人認為只是「基本禮貌」，「正常喎，我每日開工都係咁」。



有港女於的士司機群組發文，日前搭的士時，一打開門司機即說1句話，令她當場嚇呆。（資料圖片）

該港女於Facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」發文講述是次暖心經歷。她表示，日前與老人家乘搭短途的士，一打開門司機便很有禮貌地說「你好你好呀，請問去邊度啊」。

樓主指，她聽到司機這句當場嚇呆，「我呆咗一陣，有少少嚇親」，讚揚司機：「我被嚇親嘅原因係點解的士司機會咁好禮貌咁nice。真係好nice，唔知會唔會俾啲人鬧佢做壞規矩呢？」

不過上車的態度只是第1步，樓主補充，她到站下車時，司機向她說「多謝」，之後舉動更令她震驚，「同我講車門等佢閂得㗎啦」。

樓主補充，她到站下車時，司機向她說「多謝」，之後舉動更令她震驚，「同我講車門等佢閂得㗎啦」。（《降魔的》劇照）

帖文引來網民熱議，有人認為樓主「好運」，「有啲司機係好有禮貌嘅」、「其實每行都有好人」。但也有人認為只是「基本禮貌」，「正常喎，我每日開工都係咁」、「其實開心對人，自己亦會心情愉快，何樂而不為？」。

另有的士行家笑言，「我每次都hello地址吖唔該，咁我係唔係嚇親唔少人？」、「我尋日有車你咩？」、「哈，嚇親你唔好意思！」、「你靚女呀嘛」。