內地客稱去「黃金海岸」　的士司機中途驚醒險蝕水　原來佢想去…

聽錯目的地隨時大件事！有的士司機於網上發文表示，他在旺角彌敦道接載內地乘客，對方說要去「黃金海岸」，然而中途突感不對勁，再問1次內地客目的地，才驚悉自己擺了「大烏龍」，原來內地客所說的是「皇崗口岸」，令他大嘆「好彩問清楚啫，如果唔係又蝕水」。

帖文引來網民熱議，不少人分享類似經歷，「我有1次聽到乘客話去深圳灣，好彩一路與她嗲多幾句，原來她要去深水灣」、「你有無去過『帶子（太子）』 吖？」。也有行家教路，「通常唔係講廣東話，我都叫佢畀個地址我睇」。



有的士司機表示，他在旺角彌敦道接載內地乘客，對方說要去「黃金海岸」，然而中途突感不對勁，再問1次內地客目的地，才驚悉自己擺了「大烏龍」。（資料圖片）

該司機於Facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」發文講述是次「烏龍」經歷。他表示，當日凌晨在旺角彌敦道接載內地乘客，對方說去「黃金海岸」，2個地點相距25公里，車程約23分鐘，正常車費170至210元。

惟駛到櫻桃街隧道時，樓主突然心血來潮感到「有啲唔妥」，於是再問1次內地客目的地，才發現原來自己誤會了，「問多1次，X！原來係去『皇崗口岸』，好彩問清楚啫，如果唔係又蝕水」。

「黃金海岸」與「皇崗口岸」相距23公里，車程約30分鐘。（Google地圖）

根據Google地圖，「黃金海岸」與「皇崗口岸」相距23公里，車程約30分鐘，意味若先到「黃金海岸」再到「皇崗口岸」，司機或要多花半小時車程。

最終到達黃崗口岸時車費約288.5元，與正常280元至330元車費相若。（Facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」）

幸好樓主發現及時，最終到達黃崗口岸時車費約288.5元，與正常280元至330元車費相若。而內地客似乎未有為意，樓主指，該客人離開時「仲畀貼士唔該前唔該後」。

帖文引來網民熱議，有人分享類似經歷。（Facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」）

帖文引來網民熱議，有人驚訝「仲救到，犀利」。也有人分享類似經歷，「我有1次，聽到乘客話去深圳灣，好彩一路與她嗲多幾句。聊聊下，唔對嘴形，原來她要去深水灣」、「我都聽過，半國語半廣東話，好似」、「你有無去過帶子（太子）吖？」、「同我好多年前夜晚搭的士差唔多。上車，司機，皇崗口岸唔該。喺架車瞓一瞓，司機問我邊度落，我一望，黃金海岸」。

有行家就分享避免誤會方法，「通常唔係講廣東話，我都叫佢畀個地址我睇」。