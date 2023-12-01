旺角女截的士被問目的地　1句寸爆回應激到司機即走：慢慢等啦！

的士乘客各式各樣！有的士司機於社交媒體發文表示，日前「冚旗」準備收工時，有女生走近問「去唔去」，他於是問對方目的地，打算若順路照樣接載，沒想到對方1句「寸爆」回應，令他相當憤怒，直指「收工啊，妳慢慢等啦」。

帖文引來網民及的士行家熱議，「所以我而家連問都廢事問，早點收工好過」、「使鬼同西客講咁多咩」；也有人建議司機下次可更禮貌地詢問目的地，「你下次可以試下話你要收工，去邊度可以順路車你」。



的士司機日前「冚旗」準備收工時，有女生走來問「去唔去」，他於是問對方目的地，沒想到對方1句「寸爆」回應。（示意圖／資料圖片）

該的士司機於Facebook群組「的士司機資訊網Taxi」發文講述「激心」經歷，指日前在旺角中心落客後，未埋的士站已「冚旗」準備收工，但有女子走近問他「去唔去」。他原本「諗住順路就去埋啦」，遂問對方目的地，沒想到女子竟反嗆「我去邊唔好啊！」，令他相當憤怒，即時反擊，「勁無禮貌，X佢，我話『收工啊，妳慢慢等啦』」。

的士司機問女子目的地，沒想到對方竟反嗆「我去邊唔好啊！」，令他相當憤怒，即時反擊。（《降魔的》劇照）

帖文引來網民及的士行家熱議，有人認為「西客」的確令人氣憤，「所以我而家連問都廢事問，早點收工好過」、「使鬼同西客講咁多咩」、「所以寧願唔做，費事問咁多」、「你答佢：『我唔車你好唔好呀！』」。

也有網民建議樓主可以另一方式詢問目的地，「你下次可以試下話你要收工，去邊度可以順路車你」、「如果你一開聲表明自己已冚旗，準備返（例如觀塘），如果順路可以做埋，咁樣會好好多」。另有網民質疑事件，「埋嚟問你『去唔去？』，答你『我去邊度唔好』？其實講得好矛盾」。