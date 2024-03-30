老翁搭捷運冇插耳筒看AV　女乘客尷尬狂笑影片瘋傳紅到日本：勇者

不少人在公眾場合欣賞影片，都會戴上耳機或耳筒，以免騷擾到其他人。但台灣有老翁乘搭捷運期間，雖然戴上耳筒觀看成人影片，但沒有將耳筒連上手機，換言之，全車人都聽到影片聲音，旁邊女乘客一邊聽到嬌喘聲，一邊情不自禁大笑，甚至笑到用手撥涼，另一位戴上耳機的女乘客不知道為何對方狂笑，開始望向老翁了解，阿伯由始至終不知道自己「擺烏龍」，繼續自得其樂。



影片被上載至社交平台「X（前稱Twitter）」，累積1,200萬次觀看，不少日本網民留言，「我笑得很厲害哈哈」、「好悲慘」、「這太尷尬了」。



老翁雖然戴上耳筒，但沒有將耳筒連上手機，所以其他人都聽到手機播放一套成人影片，傳出女方嬌喘聲。（X影片截圖）

涉事影片長約17秒，被上載至社交平台「X（前稱Twitter）」，上載者用日文表示「阿伯犯了一個令人遺憾的錯誤，忘記將耳筒插入手機」，並在地鐵上用較大音量播放成人影片，片中可見，老翁雖然戴上耳筒，但沒有將耳筒連上手機，所以其他人都聽到該套成人影片聲音，傳出女方嬌喘聲。

坐在老翁旁邊的女乘客雖然戴上口罩，但好明顯聽到尷尬狂笑，甚至「陶大宇上身」掩臉，而且笑到全身發熱，需要用手撥涼，另一名女乘客由於戴上耳機，聽不到老翁手機聲音，不知道為何該名女乘客會大笑，於是望向阿伯了解事件。

另一名女乘客由於戴上耳機，聽不到老翁手機聲音，不知道為何該名女乘客會大笑，於是望向阿伯了解事件。（X影片截圖）

影片吸引1,200萬次觀看，不少日本網民留言，笑言「阿伯是勇者」、「膽子太大，在捷運上公然看AV」、「爆笑」。台灣媒體指出，涉事影片早在2021年3月登上過新聞版面，近日再被網民炒熱。

（綜合）