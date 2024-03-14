未辭職去見工！HR竟致電現職公司查資歷　 求職者慘被出賣勁無奈

職場路上「騎牛搵馬」很是常見，不過台灣就有求職者分享被「出賣」經歷，事關她尚未離職便前往其他公司面試，但在未被通知的情況下，對方居然致電給她現職公司查詢，讓她不知該怎麼回公司面對上司，擔心最後沒有獲聘，將面臨「裏外不是人」局面，故詢問網民對方做法是否正常。



事件引起網民討論，許多人批評該公司做法有問題，認為即使做Reference Check（資歷審核）都應該是致電前公司，現時她「可能會被現任主管約談」，力勸樓主絕對不要選擇這類公司，「還不是他家員工就如此不尊重，你也別奢望進去能對你多好」。



台灣有公司未經求職者同意下，直接致電予對方現職公司，引來網民批評。（《未生》劇照）

該求職者在Dcard以「面試公司打給現任在職公司」為題發帖，表示自己尚未離職，不過近日前往其他公司面試時，對方居然在沒有通知她的情況下，直接致電給她現職公司。

樓主表示，她並沒有填寫現職公司任何相關資料，只是履歷有提供公司名稱而已。她如今擔心回公司後不知該怎麼面對上司，加上若然沒被錄取，卻又被公司發現她有離職念頭，尷尬情況使她根本待不下去，故疑惑尋找工作時，面試一方公司致電給在職公司是否屬於正常行為。

樓主不知該怎麼面對上司，擔心最後若不獲聘，將會「裏外不是人」。（《短暫的婚姻》劇照）

不少網民批評該公司，「確定對方已經離職做電話確認我覺得OK，但明明知道求職者在職真的滿白目」、「還沒確定報到就使用這種方式的公司請一律拒絕，還不是他家員工就如此不尊重，你也別奢望進去能對你多好」、「某大公司人資說，一般別的公司打來問事情他們一概不回答，透露員工以前的工作狀況叫『洩漏個資』」，又建議樓主「現職有問就說你104（104人力銀行，台灣求職網）忘了關，然後直接發訊息說明在職中，希望貴司下次打電話前先詢問本人，以免造成本人現職的困擾」。

有職場新人好奇為何對方會致電前公司，其他人解釋「因為想了解求職者在之前的工作表現，和主管跟求職者之間的配合度之類的，確認面試的資訊是否屬實」。不過有人就提出陰謀論猜測，「有些公司會故意打過去，害員工在原公司待不下去，這樣才能壓薪水」、「說不妳面試的公司很想要妳，所以用了一個妳不得不走，又短時間內沒其他選擇的方式讓妳加入他們團隊」。

（Dcard）