的士乘客500紙鈔付$315車資　遭司機拒找續　網上公審反被網民嘲

坐的士前記得先查看一下錢包！有網民日前發文訴苦，指乘坐的士從機場往沙田，以500元紙幣支付315元車資，但的士司機卻表示無法找續。事件引起網民熱議，有人指法例的確有列明司機可以不找續500元，認為司機並非違法，但亦有人覺得司機合法但不合情理。根據現行法例，的士司機為給予乘客找續，必須攜帶不少於100元的港幣紙鈔及硬幣，不過，司機若未能為港幣500元或1000元面額的紙幣提供找續，不屬違法。



有網民日前乘坐的士時以500元紙幣支付315元車資，但的士司機卻表示無法找續。（「的士司機資訊網 Taxi」FB影片截圖）

有網民在facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」發帖，指日前半夜2點從機場乘坐的士往沙田，總車資為315元。當時樓主以500元紙幣支付，惟司機表示「冇得找」，最終樓主致電交通投訴組，投訴司機的行為，又在網上發帖對司機隔空喊話「記得帶散紙開工同埋攬返安全帶」。

帖文引起網民討論，有網民表示按照現行法例司機並無違法，反指樓主不熟律例，「麻煩Po主先睇熟同讀熟《道路交通條例》第374D章先好出嚟X個司機喇」、「你上車前冇同司機單聲」。

但有網民就覺得的士司機做法雖合法但卻不合情理，「跟例無錯，但百零蚊散紙都冇，揸X咩」、「例係咁寫，但唔會做咗成晚百幾蚊都冇得找，呢個行家係人品好有問題」、「10蚊車費就話唔收$500啫，唔通300幾400幾都唔找咩，做人要變通下，法理情兼備」。

的士司機若未能為港幣500元或1000元面額的紙幣提供找續，不屬違法。（GettyImages）

據《道路交通（公共服務車輛）規例》，的士司機為給予乘客找續，必須攜帶不少於100元的港幣紙鈔及硬幣，即不少於10元面額鈔票或2元面額以上硬幣達90元及1元或以下面額硬幣10元。的士司機若未能為港幣500元或1000元面額的紙幣提供找續，不屬違法。

另外，據運輸署發出的《香港的士服務指引》，的士車費找續指引部份提及，司機可要求乘客用500元或1000元面額外的紙幣及硬幣支付車費；乘客如隨身只有500元或1000元以上面額，應在租用的士前，詢問的士司機能否找續。

司機可在獲得乘客同意下，前往指定目的地以外地方，讓乘客找換零錢支付車費，但乘客有責任支付該額外行程車費。的士司機應盡量滿足乘客找續要求，如遇找續困難，司機和乘客應以互諒互讓態度，共同尋求解決方法。

（綜合）