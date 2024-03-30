男友家翻出着過肉色襪褲！女生憂出軌　男友：我穿的　真相竟是…

誤會大了！近日有台灣女生發帖稱在男友家中發現一對被人穿過、不屬於她的肉色襪褲，心中不免懷疑是其他女生的衣物，甚至猜度男友是否出軌。她忍不住追問男友，沒想到男友竟表示那是他在穿的襪褲！樓主難以置信，才得知原來男友轉工後雙腳總是痠痛，在同事推介下購買醫療用壓力襪，以改善靜脈曲張及痠痛，而樓主發現的就是他訂購的壓力襪。事後樓主為不信任男友一事道歉，又發帖提醒其他網民小心這種誤會。



台灣有女生發現男友家中出現穿過的襪褲，以為男友出軌其他女生，追問下才知道原來是男友為了減輕腳痠而購買的醫療用壓力襪。（《雖然是精神病但沒關係》劇照）

該名台灣女網民在Dcard以「在男友家發現穿過的褲襪」為題發帖，稱與男友分別居住於台北及台中，平時放假會輪流去對方住的城市玩。日前她到台中男友家時，發現男友的衣櫃中出現1件不屬於她的肉色襪褲。她心中惶恐不已，開始懷疑男友是否出軌。

發現襪褲的當下她不敢作聲，只將東西放回原處，亦拍下照片向友人尋求意見。直到她坐車回台北時仍不斷猜想，最終決定傳訊問男友，沒想到男友的回應令她更為吃驚，「結果他竟然說那是他自己的不是別人的，還馬上打電話來跟我解釋」。

男友解釋，那件襪褲並非一般衣物單品，而是有醫療用途的壓力襪。原來他換工作後才出現腿部痠痛的問題，聽同事說醫生建議可以穿壓力襪改善情況，於是就和同事趁優惠夾單購買來試試，還打算有改善的話也買給樓主穿。

不過，樓主心中仍有懷疑，更形容男友的解釋「聽起來超瞎的」，於是生氣地發帖問網民「真的有男生會穿這個嗎？但之前真的有聽他抱怨過腳很痠之類的，如果是各位的話會相信這個說辭嗎？」。

樓主在男友衣櫃發現的肉色襪褲。（Dcard）

面對網民熱烈回應，樓主之後更新帖文，解釋指因曾經被前度背叛的經歷，所以下意識對現任男友的忠誠產生顧慮，加上並不知道有醫用壓力襪的存在，所以直觀覺得男友在狡辯，「屁啦你一個大直男最好是會穿這個」。直至男友找到同事要訂單截圖，上面確實寫上「XL尺寸的膚色彈性襪」，不過樓主仍是叫男友穿給她看，而男友就表示他上班都是將壓力襪穿在長褲裏面，並非單穿。

樓主事後也為不相信男友而向他道歉，而發帖更新是為了提醒網民小心這種誤會，「也讓大家知道一下這種事情還是有可能發生的，雖然乍聽之下真的很瞎」。

有網民看完圖片後向樓主表示照片中的確是醫療用途的壓力襪，並表達對樓主男友的信任，「以一個有醫療背景的人，我是相信他的！我以前真的遇過男同事穿或是男生來買彈性襪」、「仔細一看真的是丹數很高的那種防止靜脈曲張襪，只要他穿的下就有可信度」、「身為護理師，我男友也是護理師，他也穿這個」。

也有網民笑言女生多穿黑色絲襪，認為樓主男友出軌可能不大，「誰在穿這種醜死人的肉色絲襪」。不過也有網民認為除非樓主男友提供證據，否則一概不信，「團購證據資訊拿出來，如果是我也不會相信」、「如果是他自己的那就叫他馬上穿起來！不然就是別的女生的」。

（Dcard）