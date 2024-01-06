人夫幫襯「純精小吃部」擔心被老婆誤會　網民教一招自證清白

買東西拿發票是再正常不過的事，而發票上除了印製號碼、消費金額、日期等資訊外，也會印上店家的名字。有一名台灣網民在FacebookPO出一張發票，上面的店名卻讓人遐想，他也搞笑地說怕被老婆發現就慘了，照片也笑翻一票人。



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從原PO在Facebook「爆廢1公社」貼出的照片看到，他去年（2023）12月10日中午，在宜蘭一間小吃店買了一個雞腿飯便當，看似沒什麼異樣，但小吃店的店名寫著「純精小吃部」卻引人遐想，原PO直呼「到底是誰？跟我有什麼深仇大恨，要這樣陷我於不義！被老婆翻到怎麼辦？」

他自嘲兢兢業業28年，克勤克儉，平時守身如玉，但發票上的名稱卻讓他擔心被老婆誤會。原PO透露其實這是一家在宜蘭羅東的便當店，因為位在純精路上，所以店名才取作「純精小吃部」，但店名實在太容易讓人想歪，若是沒有仔細看到商品名稱，很容易引起誤會，這也讓他苦笑地說「老闆店名可以再害一點沒關係」。

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照片也笑翻不少人，「小吃部不會有發票的」、「這價格沒事」、「至少還有品項可以佐證，萬一只有金額才需要擔心」、「老闆到底破壞多少家庭」、「115（台幣）的小吃部？這是白開水暢飲嗎？」、「難道就不能去小吃部吃雞腿飯嗎？」、「還好有明細可以證明你的清白」、「幸好還有明細證明…不然，還真有可能被認為是走八大場所」、「只有我看成純情小吃部嗎？」、「這真的百口莫辯啊」。

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