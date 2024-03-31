FB現「店舖執笠關注組」　3天增至10萬人成員　網民：咁係你悲觀

復活節長假期開始，港人離境潮創新高，其中數十萬人北上消費，嚴重打擊本港零售業，街上吉舖處處，更有人形容出現「結業潮」。網民發現facebook出現「全港店舖執笠結業消息關注組(店舖/ 餐廳/ 零售/ 小店/ 大集團)」群組，讓成員貼出各區結業店舖的消息，經傳媒報道及Youtuber提及後，其成員3日間由約5,000人，激增至周日（3月31日）凌晨已達10萬人。



有網民認同香港多區已出現結業潮，更指「執笠執到有FB專業關注組，算唔算全球首創？」，「咁多人加入，因為睇人X街最開心」，亦有人呼籲節日期間盡量留港消費，「做得幾多得幾多，希望幫襯開的店舖唔好消失」。有人指經濟循環不以個人主觀意願逆轉，除了營商環境變了，港人的消費習慣亦有所不同，「有錢有假期就去日本，無乜錢就北上消費，香港舖租貴、人工高，點頂？」。不過，亦有人形容「咁係你悲觀啫」，認為店舖結業可以「迫啲業主減租，只要香港與內地消費水平拉近，相信「消費低啲，服務好啲，會多啲人留港，亦會多返啲遊客」。



facebook群組「全港店舖執笠結業消息關注組(店舖/ 餐廳/ 零售/ 小店/ 大集團)」的群組成員人數，一夜間激增逾3萬人。（fb圖片）

facebook群組「全港店舖執笠結業消息關注組(店舖/ 餐廳/ 零售/ 小店/ 大集團)」的版主「革離」接受《香港01》訪問時指，該關注組是在2022年疫情時期開設，沒想到疫後結業情況更加嚴重，強調開設群組的目的是希望大家學懂珍惜，要明白到有些餐廳「𠵱家唔食，以後冇機會再食」。

訪問詳情請按此：結業潮｜前傳媒人開「全港執笠關注組」惹熱議 版主：想大家珍惜

有Youtuber提及「全港店舖執笠關注組」後惹來網民關注，在多個討論區傳開，隨即令讚好人數一夜間激增逾3萬人。（fb截圖）

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據了解，該群組成立後，累計群組成員近5,000人，惟前日（27日）有Youtuber提及後惹來網民關注，在多個討論區傳開，加上傳媒報道，截至周日（3月31日）凌晨已有逾10萬成員。

不少網民在群組內通報各區店舖以及大小公司的結業消息，有人慨嘆香港真的出現結業潮，「少咗大陸遊客，尖沙咀最旺嗰區好多吉舖」、「好多食肆執咗，只有兩餸飯愈開愈多」、「喺香港消費降級，啲錢留返去旅行或者返深圳先使」。許多人認為香港物價高是死結，而其根源則是營商成本太高，「舖租、人工、水電乜都貴，但又嫌自己人工低」。有人則提出「自救」方案，呼籲大家多留港消費，「如果唔去旅行，不如多啲出去食餐好」，又認為業主減租才是治本之策，「好多業主年年加租，明知通關後生意差都照加，寧願間舖吉喺度」、「只要唔減租，就以為間舖好值錢」。

不過，有網民認為不用太悲觀，「咁係你悲觀啫，我就睇到結業潮嘅好處」，認為空舖太多，最終會迫使業主低頭，「而家啲舖位成交比高峰期跌咗超過一半，睇你頂得幾耐」、「到時大執位啫」、「間舖空喺度都要交差餉、地租、管理費，你估平呀？」。大家都祝願香港能早日走出困境，「有冇計可重振經濟？」。