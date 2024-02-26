搬屋公司接騎呢訂單！客人查詢搬棺材價錢　網民：應是有「料」？

不少人搬屋時都會請搬屋公司協助運送傢俱等大型物件，不過較早前本港有搬屋公司就分享離奇事，有客人竟然致電查詢搬運棺材報價，更要求搬運上山。負責人無奈稱「大佬，我唔係咩都搬㗎！」，並建議對方尋求殯儀行業人士協助。帖文引來網民笑言「呢個係對貴公司嘅信任同肯定嚟㗎！」、「差啲就開拓到新商機」；惟有留言提醒，香港運送遺體需要領取正式牌照，貿然接單或會違法。



有搬屋公司接獲客人致電，查詢運送棺木的價錢。（FB「貨Van仔（Fvj Logistics）」）

「喂大佬，我唔係咩都搬㗎！」有搬屋公司於facebook專頁「貨Van仔（Fvj Logistics）」發文，指早前接獲客人以私人號碼致電查詢報價，對方竟然語出驚人問：「可唔可以搬棺木上山？」。專頁負責人無奈稱「我都唔知報咩價錢畀你好」，又強調他們公司不會搬運棺材，最後建議對方向殯儀行業人士求助，但亦疑惑「都唔知係咪整蠱電話」。

帖文引來網民爆笑，「呢個係對貴公司嘅信任同肯定嚟㗎！」、「差啲就開拓到新商機」、「要搵黑人搬（黑人抬棺專業團隊）」、「其實要求搬運嗰位應該講埋，究竟係『吉』定係有『人』」，另有人回覆指「『上山』應是有料的？」。

有人指出香港運送遺體需要領取牌照，貿然接單或涉及違法。（GettyImage／示意圖）

有人覺得即使搬運棺材都是生意，「咪照報囉！幾多錢你定，有先人更貴」。專頁負責人則回覆基於職業道德問題，所以不會接單，「人哋有人哋嘅行規啊，唔可以亂咁報踩過界，加上我都唔識」。不過亦有人認為「聽落似玩嘢多」，並指出香港運送遺體需要領取牌照，貿然接單或違法。

（FB「貨Van仔」）