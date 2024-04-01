尖沙咀茶檔菜遠牛肉飯咁樣衰？港男呻︰港人北上有原因　網民熱議

碟頭飯講求平、靚、正，但現實總是殘酷的！有港男在網上表示，日前光顧尖沙咀茶檔，叫了1碟菜遠牛肉飯，但批評賣相和味道極差，而且提供的是生菜，有別於一般食肆使用的菜心，連凍檸茶味道都和清水一樣，埋單盛惠61元，慨嘆「香港人北上食飯係有原因」。網民紛紛同情樓主，指「菜心都唔畀，畀生菜，汁成灘水咁，自己整好過佢」、「好似廚餘」、「又扯到北上？」。港男事後指見到留言提及珍惜每一餐，自言受到感化，提醒大家「珍惜每一餐，珍惜每一件事」。



樓主點叫的菜遠牛肉飯水汪汪，而且提供的是生菜，有別於一般食肆使用的菜心。（facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」圖片）

樓主在facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」表示，早前到尖沙咀茶檔用膳，叫了菜遠牛肉飯和凍檸茶，前者水汪汪，相比起一般食肆提供菜心，這碟菜遠牛肉飯罕有提供生菜，形容「從來冇食過咁嘅菜遠牛肉飯」，後者味道和飲水一樣，用餐費用61元，樓主見到遊客在上址用膳，坦言覺得羞恥，明白「香港人北上食飯係有原因」。

樓主形容「從來冇食過咁嘅菜遠牛肉飯」。（《大叔的愛》電視截圖）

多名網民留言指「可以差成咁，都畀得客食」、「第一次見生菜遠牛肉飯」、「湯飯」、「 咩都扯到北上，九唔搭八」。

樓主事後指，見到留言勸喻眾人珍惜每一餐，自言受到感化，提醒「大家都要一樣，珍惜每一餐，珍惜每一件事，大家加油」。

（facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」）