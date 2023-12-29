連鎖冰室上錯辣味雞翼拒退換　女經理報警疑兇食客：唔使你嚟幫襯

餐廳質素除了菜式味道是關鍵，服務態度也相當重要。有網民最近於facebook群組發帖，表示早前與家人光顧觀塘順利邨商場1間連鎖冰室，當時點了1客炸雞翼及其他餸菜，但疑來錯了辣味的雞翼，樓主便要求更換或退款。惟女經理當面解釋不能更換，亦不能退款，結果雙方爭持不下，其後經理更直接報警，並揚言：「我呢度唔使你嚟幫襯，你有本事就叫其他人唔好嚟幫襯！」

警方回覆《香港01》查詢時表示，12月20日晚上有男顧客投訴其中1款菜式太辣，餐廳職員拒絕退款或更換並報警，其後願意取消該菜式，事件列作糾分處理。



樓主表示因為兒子想吃雞翼，但不能吃辣，於是向店員加單１份原味炸雞翼。（Facebook群組「中伏飲食報料區」圖片）

該男網民於Facebook群組「中伏飲食報料區」發帖大呻不快經歷，表示上星期三（20日）晚上與家人光顧位於觀塘順利邨商場1間連鎖冰室。當時向店員落單叫1份羊腩煲、1份金菇肥牛煲、1份蒸鯇魚。其後因為兒子想吃雞翼，但不能吃辣，於是向店員加單1份原味炸雞翼。

之後上菜時，樓主察覺炸雞翼上有辣椒粒，「唔知係唔係佢落錯咗啲調味料喺面，又唔想麻煩人哋換，食到嘅都唔換啦諗住」，但兒子吃後稱非常辣，樓主才驚悉上錯了另1款辣味雞翼，即禮貌地要求店員跟進及更換。

樓主當時向店員落單叫1份羊腩煲、1份金菇肥牛煲、1份蒸鯇魚，加單1份炸雞翼。（Facebook群組「中伏飲食報料區」圖片）

後來1位自稱是經理的黑髮女店員上前了解，指不能更換，樓主續表示「若果不能更換就取消退款吧」，但女經理解釋，因為雞翼已吃過的緣故，不能作出退款，又指：「這雞翼就係咁醃，一定係辣。」樓主非常不解未能退款的原因，結果引起雙方爭論，經理此時竟稱要報警，表示有食客吃完雞翼要退款。

警方到場後，先後向女經理及樓主在店外了解事件。而警方回覆《香港01》查詢時表示，12月20日晚上約7時15分接獲順利邨商場1間餐廳的姓陳職員報案，指有男顧客投訴其中1款菜式太辣，要求更換或取消，餐廳職員拒絕並報警處理。警員到場了解後，餐廳職員願意取消該菜式，但男子堅持要投訴，稱會去消委會投訴，事件沒刑事成份，列作糾分處理。

網民稱：「好明顯廚房整錯左9017 避風塘雞翼你啦！ 最攪笑係你留意下英文名….真係亂咁嚟」。（Facebook群組「中伏飲食報料區」圖片）

樓主稱因為事件擾攘了一段時間，家人及自己也沒心情再吃飯，妻子當時更氣憤得落淚，於是決定埋單，「點解一件咁少嘅事要影響食客心情食晚餐？而且召喚警方到場目的何在？」後來付錢時，樓主向收銀員要求提供該經理姓氏及投訴電話。

但經理再次解釋，是樓主點錯食物，之後態度開始囂張及大聲表示：「點解要畀我個名你？你唔畀你屋企地址我？呢啲係我私隱，我點解要畀你？你無錢唔好嚟食嘢！我呢度唔使你嚟幫襯。你有本事就叫其他人唔好嚟幫襯。」

樓主續指，經理當時更舉起手機試圖拍照，而樓主嘗試向其他員工要求該經理的姓氏及投訴電話方法等，但所有人只答不知道經理貴姓，又勸樓主不要再追究，甚至叫樓主離開。

樓主坦言感到非常無辜，「我都客客氣氣同佢講，但佢一嚟就辣著咗咁話我要退款，佢要報警。我係執著呢一點啫。我今次喺度受到咁嘅態度對待，咁都係分享畀大家去呢間店食嘅就要預咗要聽曬佢話，佢出錯都係客人錯，唔想大家再受一間投訴無門嘅茶餐廳氣啫」。

帖文引來大批網民留言，有人力撐樓主，又指該冰室的服務態度一直不佳，「好明顯廚房整錯左9017 避風塘雞翼你啦！ 最攪笑係你留意下英文名….真係亂咁嚟」、「今時今日咁嘅服務態度, 香港飲食業自求多福, 不要怪人北上消費」、「建議樓主報東張，發大件事」、「我等外賣見過有客話等得耐取消單，個廚房走出來吵個客，你等多陣咪有，嘈嘈嘈，嘈咩L野」。

但亦有網民質疑樓主理虧在先，「打和啦super，你幾時見過脆炸雞翼有辣椒乾？」、「你見份野嚟錯左，仲要食，食完先話退錢，都講唔通」。

（Facebook群組「中伏飲食報料區」）