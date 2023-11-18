幫襯連鎖米線店揭湯內有蟲　職員咁反應激嬲食客　網民籲報食環

1間食肆最重要是食物安全，以及待客態度。有港男在網上大呻，早前幫襯連鎖米線店位於金鐘分店，叫了1碗米線和餐飲，進食期間驚揭米線有蟲。他雖然不滿衞生情況，但打算大事化小，要求取消訂單了事，沒料職員卻要求港男支付凍飲正價價錢，令他爆粗批評職員處事方法。有網民認為職員做法令食客感覺不佳，「因為你碗麵出事，我杯餐飲變咗正價？咁呢招幾好用喎，正價餐飲少人幫襯，以後所有叫套餐嘅你都用返呢一碗蟲麵，咁正價餐飲就有生意啦」，亦有人指食安問題應向相關部門舉報，「報食環」。



樓主光顧連鎖米線店，驚揭米線有蟲。（facebook群組「飲食黑店大全」圖片）

樓主在facebook群組「飲食黑店大全 」發文，指早前到一家連鎖米線食肆的金鐘分店用餐，進食時在碗內發現有蟲，批評「1間咁大嘅連鎖店衞生情況都咁樣」。不過更令他不滿的是，原本他「諗住退咗佢就算」，但職員卻只取消米線的訂單，餐飲則要求「畀返凍飲正價價錢」，令他爆粗反諷對方「真係好X好嘢」。

從樓主上載的相片可見，他的米線已吃至一半，碗邊卻有2個黑點正在飄浮，近看便發現其中1個黑點是已死去的昆蟲，身體及手腳仍然完整。

樓主的米線內有已死去的昆蟲，身體及手腳仍然完整。（facebook群組「飲食黑店大全」圖片）

不少網民批評店方處事方式，「因為你碗麵出事，我杯餐飲變咗正價？咁呢招幾好用喎，正價餐飲少人幫襯，以後所有叫套餐嘅你都用返呢一碗蟲麵，咁正價餐飲就有生意啦」。亦有人認為食安問題嚴重，呼籲樓主「報食環」、「肯退都唔掂，急報食環」。