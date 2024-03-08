旺角七人車逆線行駛　警員在場指示重返正途　網民爆笑︰斷正

行車要時刻遵守交通條例，否則隨時害己害人。網上流傳1條影片，顯示有1輛七人車逆線駛入上海街近亞皆老街，按照警員指示停下倒車，車尾貼近其他車輛車頭，司機慢慢倒車至行人過路處，再駛回亞皆老街。網民睇片後紛紛笑言「唔識揸車都知道係逆線啦」、「綠燈都睇清楚先過馬路啊各位」。



1輛七人車逆線停在上海街近亞皆老街，車頭往太子方向，警員身處現場。（facebook群組「香港交通突發報料區突發事故資迅谷: 點只係交通咁簡單」影片截圖）

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涉事影片被上載至facebook群組「香港交通突發報料區突發事故資迅谷: 點只係交通咁簡單」，可見現場是旺角上海街近亞皆老街十字路口，設有交通燈，車輛可以沿上海街右轉入亞皆老街，抑或繼續往油麻地方向直駛。至於在亞皆老街的車輛，除了往大角咀方向直駛之外，亦可以左轉入上海街，往油麻地方向行駛，現場亦有道路標記顯示不能右轉入上海街往太子方向行駛。

1輛警車在亞皆老街近上海街戒備。（facebook群組「香港交通突發報料區突發事故資迅谷: 點只係交通咁簡單」影片截圖）

影片長約26秒，當時正值晚上，1輛七人車逆線停在上海街近亞皆老街，車頭往太子方向，不排除司機本身沿亞皆老街行駛，但去到路口時逆線右轉入上海街，禍不單行的是有警員身處現場，指示司機倒車至行人過路處。司機依言倒車，在警員的協助下順利駛回亞皆老街，其他途人如常過馬路，沒有釀成意外，1輛警車在亞皆老街近上海街戒備。

多名網民紛紛笑言「斷正」、「唔識揸車都知道係逆線啦」、「就算準備轉入去，見行錯都可以即時扭返出正線，真係唔明點可以入晒去」。

（facebook群組「香港交通突發報料區突發事故資迅谷: 點只係交通咁簡單」）